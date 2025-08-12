وزير السياحة يتفقد سير العمل في مشروع تطوير قلعة القطرانة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آب (بترا)- اطلع وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، خلال زيارة تفقدية لموقع قلعة القطرانة الأثري، أمس الاثنين، على سير العمل في مشروع التطوير الشامل للموقع الذي تنفذه الوزارة، بهدف تحويل القلعة إلى منتج سياحي متكامل يعكس قيمتها التاريخية والاستراتيجية، وذلك متابعة لزيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لموقع القلعة.

واستمع حجازين، خلال الجولة التي رافقه فيها أمين عام الوزارة الدكتور فادي بلعاوي، ومدير دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنة، بحضور متصرف القطرانة الدكتور أسعد اللصاصمة، إلى شرح مفصل حول مراحل المشروع، وأبرز الأعمال المنجزة، مؤكدا ضرورة استكمال بقية المراحل وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لإشراك المجتمعات المحلية في إدارة وتشغيل موقع قلعة القطرانة الأثري، باعتبارهم شركاء فاعلين في حماية الموقع والحفاظ على قيمته التاريخية، وبما يوفر لهم فرصا اقتصادية مباشرة ويعزز استفادتهم من الحركة السياحية.

وينفذ المشروع، لإعادة تأهيل الموقع الأثري وفق أعلى المعايير، عبر تطوير المرافق الأساسية وتحسين بيئة الزيارة، إلى جانب إنشاء نقاط عرض ومشاهدة تبرز تاريخ القلعة ودورها الاستراتيجي، بما يتيح للزائر التعرف على ماضيها العريق، ويسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة مميزة على الخريطة السياحية للأردن.

