تجارة الأردن تدعو القطاع إلى تخفيف الأحمال الكهربائية ساعات الذروة المسائية

عمان 12 آب (بترا)- دعت غرفة تجارة الأردن، اليوم الثلاثاء، القطاعات التجارية والخدمية في المملكة، بما في ذلك التجار وأصحاب الشركات والمولات والمجمعات، إلى المساهمة الفعّالة في تخفيف الأحمال الكهربائية خلال ساعات الذروة المسائية، من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، وذلك اليوم وغدا.

وأكدت الغرفة في بيان، ضرورة التقليل من استخدام أجهزة التكييف والتبريد، والكشافات، والإضاءة غير الضرورية، حرصًا على ضمان استقرار التيار الكهربائي وحماية الشبكة الوطنية، لافتة إلى أن الحفاظ على استقرار الطاقة مسؤولية مشتركة لا تقع فقط على عاتق الجهات الحكومية، بل تتطلب تكاتف جميع مكونات القطاع الخاص، وتجاوبًا واعيًا يعكس روح المسؤولية الوطنية والتضامن المجتمعي.

وأشارت إلى أن الأجواء الحارة وزيادة الطلب على الكهرباء تستدعي من جميع المنشآت التجارية تقليل الاستهلاك غير الأساسي، مؤكدة أن حماية البنية التحتية الحيوية تمثل مصلحة وطنية عليا تقتضي مشاركة فعالة من كل القطاعات.

ودعت الغرفة إلى الاستجابة لهذه الدعوة بمرونة والتعاون الكامل، لما يعكسه ذلك من تضامن حقيقي بين أفراد المجتمع، ويساهم في الحفاظ على جودة وكفاءة الخدمات الكهربائية، ومنع أي انقطاعات أو أعطال محتملة.

وأكدت أن ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة ليس مجرد إجراء فني، بل هو تعبير عن ثقافة المسؤولية المجتمعية التي يجب أن تتبناها القطاعات التجارية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على موارد الطاقة.

12/08/2025 16:41:18