تجارة الأردن تدعو القطاع إلى تخفيف الأحمال الكهربائية ساعات الذروة المسائية

تجارة الأردن تدعو القطاع إلى تخفيف الأحمال الكهربائية ساعات الذروة المسائية
عمان 12 آب (بترا)- دعت غرفة تجارة الأردن، اليوم الثلاثاء، القطاعات التجارية والخدمية في المملكة، بما في ذلك التجار وأصحاب الشركات والمولات والمجمعات، إلى المساهمة الفعّالة في تخفيف الأحمال الكهربائية خلال ساعات الذروة المسائية، من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، وذلك اليوم وغدا.
وأكدت الغرفة في بيان، ضرورة التقليل من استخدام أجهزة التكييف والتبريد، والكشافات، والإضاءة غير الضرورية، حرصًا على ضمان استقرار التيار الكهربائي وحماية الشبكة الوطنية، لافتة إلى أن الحفاظ على استقرار الطاقة مسؤولية مشتركة لا تقع فقط على عاتق الجهات الحكومية، بل تتطلب تكاتف جميع مكونات القطاع الخاص، وتجاوبًا واعيًا يعكس روح المسؤولية الوطنية والتضامن المجتمعي.
وأشارت إلى أن الأجواء الحارة وزيادة الطلب على الكهرباء تستدعي من جميع المنشآت التجارية تقليل الاستهلاك غير الأساسي، مؤكدة أن حماية البنية التحتية الحيوية تمثل مصلحة وطنية عليا تقتضي مشاركة فعالة من كل القطاعات.
ودعت الغرفة إلى الاستجابة لهذه الدعوة بمرونة والتعاون الكامل، لما يعكسه ذلك من تضامن حقيقي بين أفراد المجتمع، ويساهم في الحفاظ على جودة وكفاءة الخدمات الكهربائية، ومنع أي انقطاعات أو أعطال محتملة.
وأكدت أن ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة ليس مجرد إجراء فني، بل هو تعبير عن ثقافة المسؤولية المجتمعية التي يجب أن تتبناها القطاعات التجارية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على موارد الطاقة.
12/08/2025 16:41:18
