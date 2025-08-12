الأردن ومصر يوقّعان 9 اتفاقيَّات لتعزيز التَّعاون الثُّنائي في العديد من المجالات

MENAFN - Jordan News Agency)

- الأردن ومصر يتَّفقان على تعزيز التَّعاون المشترك في مجالات الطَّاقة والرَّبط الكهربائي والاستثمار والصِّناعة والسّياحة والنَّقل والترانزيت وغيرها.

- الجانبان يؤكّدان ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانيَّة ورفض سياسة التَّجويع في غزَّة والإجراءات الاستفزازيّة في الضفة الغربية والقدس.

- رئيس الوزراء: العلاقات الأردنية المصرية تحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السّيسي وتصميمهما على فتح آفاق أوسع لتعزيز المصالح المشتركة.

- رئيس الوزراء: العلاقات الأردنية – المصرية نموذج يُحتذى للعلاقات العربية وانتظام اجتماعات اللجنة العُليا المشتركة للبلدين منذ عام 1985 ساهم في تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.

- رئيس الوزراء: أرقام التجارة بين البلدين في تزايد مستمرّ وهذا مؤشّر إيجابي ونسعى إلى تعزيزها إلى جانب الاستثمار والصّناعة والسّياحة والنَّقل والترانزيت وغيرها.

- رئيس الوزراء: نسعى إلى توسيع التَّعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي.

- رئيس الوزراء: التحديات الإقليمية بالنسبة للبلدين الشَّقيقين واحدة وفي طليعتها القضية الفلسطينية والحرب الوحشيَّة التي تشنَّها إسرائيل على قطاع غزَّة.

- رئيس مجلس الوزراء المصري: العلاقة الوثيقة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنعكس على حجم التعاون المشترك بين الحكومتين والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

- رئيس مجلس الوزراء المصري: نعمل سوياً على تذليل كل العقبات اللي من شأنها الحد من زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في جميع المجالات.

- رئيس مجلس الوزراء المصري: التعاون بين الأردن ومصر في مجال الطاقة وإمدادات الغاز والربط الكهربائي مثال يحتذى ونسعى لتعزيزه.

عمان 12 آب (بترا)- وقَّع الأردن ومصر تسع اتفاقيَّات لتعزيز التَّعاون الثُّنائي في العديد من المجالات، وذلك في ختام اجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة المصريَّة المشتركة التي عُقدت اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ورئيس مجلس الوزراء في جمهوريَّة مصر العربيَّة الشَّقيقة الدكتور مصطفى مدبولي.

وجرى خلال اجتماعات اللَّجنة الاتِّفاق على ضرورة تعزيز التَّعاون المشترك بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات، خصوصاً في مجالات الطَّاقة والرَّبط الكهربائي والاستثمار والصِّناعة والسِّياحة والنَّقل والترانزيت وغيرها.

وأكَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في حديثه خلال انعقاد أعمال اللَّجنة أنَّ العلاقات الأردنيَّة المصريَّة تحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه فخامة الرَّئيس عبدالفتَّاح السِّيسي وتصميمهما على فتح آفاق أوسع تعزيزاً للمصالح المشتركة، استناداً للتاريخ والعلاقات الأخويَّة الوثيقة التي تجمع البلدين الشَّقيقين.

ولفت إلى أنَّ العلاقات الأردنيَّة – المصريَّة نموذج يُحتذى للعلاقات العربيَّة، مؤكِّداً أنَّ انتظام اجتماعات اللَّجنة العُليا المشتركة للبلدين منذ عام 1985م ساهم في تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.

وأشار إلى أنَّ أرقام التَّجارة بين البلدين في تزايد مستمرّ وهذا مؤشِّر إيجابي، مثلما أنَّ أرقام استثمارات القطاع الخاص الأردني في مصر إيجابيَّة أيضاً وكذلك الصِّناعة، مؤكِّداً تطلُّع الجانبين إلى تعزيزها، إضافة الى استثمار مجالات التَّعاون الكبيرة الموجودة بين البلدين في السِّياحة والنَّقل والترانزيت وغيرها.

كما أكَّد رئيس الوزراء سعي البلدين إلى توسيع التَّعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، مثمِّناً تعاون الأشقَّاء المصريين في هذا المجال، ومعرباً عن تطلُّع الجانبين إلى تفعيل آليَّة التَّعاون الثلاثي التي تجمع البلدين مع جمهوريَّة العراق ومعالجة بعض التحدِّيات التي أدَّت إلى تأخيرها.

وأشار رئيس الوزراء إلى ان تحديات البلدين الاقتصادية واحدة، لافتا إلى أنَّ توفير فرص العمل للشباب مسألة أساسية، وعلى هذا الأساس بُنيت رؤية التحديث الاقتصادي التي تركّز على الاستثمار لزيادة أرقام النموّ وتوفير فرص التَّشغيل.

وبشأن الأوضاع الإقليميَّة، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ التحديات الإقليمية بالنسبة للبلدين الشَّقيقين واحدة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية والحرب الوحشيَّة التي تشنَّها إسرائيل على قطاع غزَّة.

وفي هذا الصَّدد، أكَّد رئيس الوزراء ونظيره المصري على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزَّة، وضمان وصول الإمدادات الإنسانيَّة، ورفض سياسة التَّجويع في غزَّة والإجراءات الاستفزازيّة في الضفة الغربية والقدس.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لدور جمهوريَّة مصر الشَّقيقة وجهودها الكبيرة تجاه غزَّة، لافتاً إلى أنَّ التواصل والتنسيق مستمر بين البلدين على مستوى قيادتيهما الحكيمتين والمسؤولين في هذا الشَّأن.







وبشأن الأوضاع في سوريا، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الأردن يقدِّم كل الدَّعم للحكومة السورية الجديدة؛ لضمان تحقيق الأمن والاستقرار والإزدهار، والتَّعاون مع الأشقَّاء السُّوريين في مختلف المجالات لتجاوز التحدِّيات الكبيرة أمامهم.

وثمَّن رئيس الوزراء جهود اللَّجنة التحضيريَّة والفرق الفنيَّة من الجانبين الأردني والمصري في التوصُّل إلى اتفاقات جديدة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيَّات السَّابقة التي وُقّعت سابقاً في اجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – المصريَّة.

بدوره، أكَّد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أنَّ عمق العلاقات وقوة الروابط بين قيادتيّ البلدين تنعكس دائماً على روح التعاون والأخوَّة ما بين الحكومتين والشعبين الشَّقيقين، مؤكِّداً الحرص الدَّائم على تعزيزها.

وقال مدبولي: نعمل سويَّاً على تذليل كلِّ العقبات التي من شأنها الحدّ من زيادة التَّعاون الاقتصادي بين البلدين في جميع المجالات، مؤكّداً أنَّ التعاون بين الأردن ومصر في مجال الطاقة وإمدادات الغاز والربط الكهربائي مثال يحتذى ونسعى لتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين الشَّقيقين ويدعم الدُّول العربيَّة المجاورة.

وشدَّد رئيس مجلس الوزراء المصري على أنَّ مصر والأردن يرفضان تماماً أيَّ خطوات من شأنها تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافيَّة سواء في غزة أو الضفة الغربيَّة، مؤكَّداً وجود تنسيق كامل بين البلدين بشأن تطوُّرات الأوضاع في غزَّة والضفَّة الغربيَّة ومختلف القضايا الإقليميَّة.

وقدَّم وزير الصِّناعة والتَّجارة والتَّموين / رئيس اللَّجنة التحضيريَّة عن الجانب الأردني المهندس يعرب القضاة، إيجازاً حول مجريات الاجتماعات ومجمل الاتفاقيَّات التي تمَّ التوصُّل إليها بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكّداً أنَّ العلاقات المتميِّزة والشَّراكة الحقيقيَّة بين الجانبين انعكست على أرقام التَّبادل التِّجاري التي ارتفعت بنسبة 30 بالمئة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى وجود برامج لتشجيع القطاع الخاص من كلا البلدين على استثمار الفرص الواعدة، لافتاً إلى عقد ملتقى استثماري أردني مصري نهاية العام يركِّز على هذه الفرص، مع استمرار الفرق الفنيَّة بين الجانبين بعقد اجتماعاتها لتنفيذ الاتفاقيَّات وبحث آفاق التَّعاون المستقبليَّة.

بدورها، أكَّدت وزيرة التَّخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهوريَّة مصر العربيَّة / رئيسة اللَّجنة التحضيريَّة عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط أنَّ أهم ما يميِّز اللجنة الأردنيَّة – المصريَّة المشتركة هو التَّنسيق المستمرّ والتَّعاون واستمرار اللِّجان الفنيَّة بمتابعة تنفيذ ما يتمّ التوصُّل إليه من اتِّفاقات على مدى العام.

كما ناقش الوزراء من كلا الجانبين مجالات التَّعاون المستقبليَّة، وآليَّات تفعيل الاتفاقات التي تمَّ التوصُّل إليها.

وفي ختام أعمال اللَّجنة، وقَّع الوزراء والمسؤولين من كلا البلدين تسع اتفاقيَّات وبرامج تنفيذيَّة ومذكَّرات تفاهم على النَّحو الآتي: البرنامج التنفيذي لاتفاقيَّة التَّعاون العلمي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومعهد التخطيط القومي في جمهوريَّة مصر العربيَّة، والبرنامج التنفيذي بين المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربيَّة 2025 – 2026، ومذكَّرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، ومذكَّرة تفاهم بين وزارة الإدارة المحليَّة ووزارة التَّنمية المحليَّة في جمهورية مصر العربية حول التعاون المتبادل في مجال التَّنمية المحليَّة، واتفاقيَّة تعاون بين وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة، ووزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار في جمهوريَّة مصر العربية، في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، ومذكَّرة تفاهم بين وزارتيّ الماليَّة في البلدين الشَّقيقين، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب للأعوام 2025 – 2028م، والبرنامج التَّنفيذي لتفعيل مذكَّرة التفاهم الموقَّعة بين وزارتيّ الأوقاف في البلدين الشَّقيقين، ومذكَّرة تفاهم للتعاون في مجال المشتريات الحكومية بين دائرة المشتريات الحكومية والهيئة العامَّة للخدمات الحكومية في جمهورية مصر العربية.

وحضر الاجتماعات عن الجانب الأردني وزراء: النَّقل الدكتور نضال القطامين، والإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة، والطاقة والثَّروة المعدنيَّة الدكتور صالح الخرابشة، والتَّخطيط والتَّعاون الدَّولي زينة طوقان، والعمل خالد البكَّار، والماليَّة عبد الحكيم الشِّبلي، ودولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي، وسفير المملكة لدى القاهرة أمجد العضايلة، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي.

فيما حضرها عن الجانب المصري: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل الفريق المهندس كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير العمل محمد جبران، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير إيهاب فهمي، والسفير المصري فى الأردن محمد سمير، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان قد استقبل في دار رئاسة الوزراء، رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قبيل ترؤسهما لاجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة - المصريَّة في دورتها الثَّالثة والثَّلاثين، حيث جرت للضَّيف مراسم استقبال استعرض خلالها حرس الشرف الذي اصطفّ لتحيَّته وعزفت الموسيقى السَّلامين الملكي الأردني والجمهوري المصري.

--(بترا)

ع ق/رق

12/08/2025 16:34:03