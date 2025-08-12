الأردن ومصر يوقّعان 9 اتفاقيَّات لتعزيز التَّعاون الثُّنائي في العديد من المجالات

الأردن ومصر يوقّعان 9 اتفاقيَّات لتعزيز التَّعاون الثُّنائي في العديد من المجالات
- الأردن ومصر يتَّفقان على تعزيز التَّعاون المشترك في مجالات الطَّاقة والرَّبط الكهربائي والاستثمار والصِّناعة والسّياحة والنَّقل والترانزيت وغيرها.
- الجانبان يؤكّدان ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانيَّة ورفض سياسة التَّجويع في غزَّة والإجراءات الاستفزازيّة في الضفة الغربية والقدس.
- رئيس الوزراء: العلاقات الأردنية المصرية تحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السّيسي وتصميمهما على فتح آفاق أوسع لتعزيز المصالح المشتركة.
- رئيس الوزراء: العلاقات الأردنية – المصرية نموذج يُحتذى للعلاقات العربية وانتظام اجتماعات اللجنة العُليا المشتركة للبلدين منذ عام 1985 ساهم في تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.
- رئيس الوزراء: أرقام التجارة بين البلدين في تزايد مستمرّ وهذا مؤشّر إيجابي ونسعى إلى تعزيزها إلى جانب الاستثمار والصّناعة والسّياحة والنَّقل والترانزيت وغيرها.
- رئيس الوزراء: نسعى إلى توسيع التَّعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي.
- رئيس الوزراء: التحديات الإقليمية بالنسبة للبلدين الشَّقيقين واحدة وفي طليعتها القضية الفلسطينية والحرب الوحشيَّة التي تشنَّها إسرائيل على قطاع غزَّة.
- رئيس مجلس الوزراء المصري: العلاقة الوثيقة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنعكس على حجم التعاون المشترك بين الحكومتين والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.
- رئيس مجلس الوزراء المصري: نعمل سوياً على تذليل كل العقبات اللي من شأنها الحد من زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في جميع المجالات.
- رئيس مجلس الوزراء المصري: التعاون بين الأردن ومصر في مجال الطاقة وإمدادات الغاز والربط الكهربائي مثال يحتذى ونسعى لتعزيزه.
عمان 12 آب (بترا)- وقَّع الأردن ومصر تسع اتفاقيَّات لتعزيز التَّعاون الثُّنائي في العديد من المجالات، وذلك في ختام اجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة المصريَّة المشتركة التي عُقدت اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ورئيس مجلس الوزراء في جمهوريَّة مصر العربيَّة الشَّقيقة الدكتور مصطفى مدبولي.
وجرى خلال اجتماعات اللَّجنة الاتِّفاق على ضرورة تعزيز التَّعاون المشترك بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات، خصوصاً في مجالات الطَّاقة والرَّبط الكهربائي والاستثمار والصِّناعة والسِّياحة والنَّقل والترانزيت وغيرها.
وأكَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في حديثه خلال انعقاد أعمال اللَّجنة أنَّ العلاقات الأردنيَّة المصريَّة تحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه فخامة الرَّئيس عبدالفتَّاح السِّيسي وتصميمهما على فتح آفاق أوسع تعزيزاً للمصالح المشتركة، استناداً للتاريخ والعلاقات الأخويَّة الوثيقة التي تجمع البلدين الشَّقيقين.
ولفت إلى أنَّ العلاقات الأردنيَّة – المصريَّة نموذج يُحتذى للعلاقات العربيَّة، مؤكِّداً أنَّ انتظام اجتماعات اللَّجنة العُليا المشتركة للبلدين منذ عام 1985م ساهم في تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.
وأشار إلى أنَّ أرقام التَّجارة بين البلدين في تزايد مستمرّ وهذا مؤشِّر إيجابي، مثلما أنَّ أرقام استثمارات القطاع الخاص الأردني في مصر إيجابيَّة أيضاً وكذلك الصِّناعة، مؤكِّداً تطلُّع الجانبين إلى تعزيزها، إضافة الى استثمار مجالات التَّعاون الكبيرة الموجودة بين البلدين في السِّياحة والنَّقل والترانزيت وغيرها.
كما أكَّد رئيس الوزراء سعي البلدين إلى توسيع التَّعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، مثمِّناً تعاون الأشقَّاء المصريين في هذا المجال، ومعرباً عن تطلُّع الجانبين إلى تفعيل آليَّة التَّعاون الثلاثي التي تجمع البلدين مع جمهوريَّة العراق ومعالجة بعض التحدِّيات التي أدَّت إلى تأخيرها.
وأشار رئيس الوزراء إلى ان تحديات البلدين الاقتصادية واحدة، لافتا إلى أنَّ توفير فرص العمل للشباب مسألة أساسية، وعلى هذا الأساس بُنيت رؤية التحديث الاقتصادي التي تركّز على الاستثمار لزيادة أرقام النموّ وتوفير فرص التَّشغيل.
وبشأن الأوضاع الإقليميَّة، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ التحديات الإقليمية بالنسبة للبلدين الشَّقيقين واحدة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية والحرب الوحشيَّة التي تشنَّها إسرائيل على قطاع غزَّة.
وفي هذا الصَّدد، أكَّد رئيس الوزراء ونظيره المصري على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزَّة، وضمان وصول الإمدادات الإنسانيَّة، ورفض سياسة التَّجويع في غزَّة والإجراءات الاستفزازيّة في الضفة الغربية والقدس.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لدور جمهوريَّة مصر الشَّقيقة وجهودها الكبيرة تجاه غزَّة، لافتاً إلى أنَّ التواصل والتنسيق مستمر بين البلدين على مستوى قيادتيهما الحكيمتين والمسؤولين في هذا الشَّأن.
وبشأن الأوضاع في سوريا، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الأردن يقدِّم كل الدَّعم للحكومة السورية الجديدة؛ لضمان تحقيق الأمن والاستقرار والإزدهار، والتَّعاون مع الأشقَّاء السُّوريين في مختلف المجالات لتجاوز التحدِّيات الكبيرة أمامهم.
وثمَّن رئيس الوزراء جهود اللَّجنة التحضيريَّة والفرق الفنيَّة من الجانبين الأردني والمصري في التوصُّل إلى اتفاقات جديدة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيَّات السَّابقة التي وُقّعت سابقاً في اجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – المصريَّة.
بدوره، أكَّد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أنَّ عمق العلاقات وقوة الروابط بين قيادتيّ البلدين تنعكس دائماً على روح التعاون والأخوَّة ما بين الحكومتين والشعبين الشَّقيقين، مؤكِّداً الحرص الدَّائم على تعزيزها.
وقال مدبولي: نعمل سويَّاً على تذليل كلِّ العقبات التي من شأنها الحدّ من زيادة التَّعاون الاقتصادي بين البلدين في جميع المجالات، مؤكّداً أنَّ التعاون بين الأردن ومصر في مجال الطاقة وإمدادات الغاز والربط الكهربائي مثال يحتذى ونسعى لتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين الشَّقيقين ويدعم الدُّول العربيَّة المجاورة.
وشدَّد رئيس مجلس الوزراء المصري على أنَّ مصر والأردن يرفضان تماماً أيَّ خطوات من شأنها تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافيَّة سواء في غزة أو الضفة الغربيَّة، مؤكَّداً وجود تنسيق كامل بين البلدين بشأن تطوُّرات الأوضاع في غزَّة والضفَّة الغربيَّة ومختلف القضايا الإقليميَّة.
وقدَّم وزير الصِّناعة والتَّجارة والتَّموين / رئيس اللَّجنة التحضيريَّة عن الجانب الأردني المهندس يعرب القضاة، إيجازاً حول مجريات الاجتماعات ومجمل الاتفاقيَّات التي تمَّ التوصُّل إليها بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكّداً أنَّ العلاقات المتميِّزة والشَّراكة الحقيقيَّة بين الجانبين انعكست على أرقام التَّبادل التِّجاري التي ارتفعت بنسبة 30 بالمئة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى وجود برامج لتشجيع القطاع الخاص من كلا البلدين على استثمار الفرص الواعدة، لافتاً إلى عقد ملتقى استثماري أردني مصري نهاية العام يركِّز على هذه الفرص، مع استمرار الفرق الفنيَّة بين الجانبين بعقد اجتماعاتها لتنفيذ الاتفاقيَّات وبحث آفاق التَّعاون المستقبليَّة.
بدورها، أكَّدت وزيرة التَّخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهوريَّة مصر العربيَّة / رئيسة اللَّجنة التحضيريَّة عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط أنَّ أهم ما يميِّز اللجنة الأردنيَّة – المصريَّة المشتركة هو التَّنسيق المستمرّ والتَّعاون واستمرار اللِّجان الفنيَّة بمتابعة تنفيذ ما يتمّ التوصُّل إليه من اتِّفاقات على مدى العام.
كما ناقش الوزراء من كلا الجانبين مجالات التَّعاون المستقبليَّة، وآليَّات تفعيل الاتفاقات التي تمَّ التوصُّل إليها.
وفي ختام أعمال اللَّجنة، وقَّع الوزراء والمسؤولين من كلا البلدين تسع اتفاقيَّات وبرامج تنفيذيَّة ومذكَّرات تفاهم على النَّحو الآتي: البرنامج التنفيذي لاتفاقيَّة التَّعاون العلمي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومعهد التخطيط القومي في جمهوريَّة مصر العربيَّة، والبرنامج التنفيذي بين المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربيَّة 2025 – 2026، ومذكَّرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، ومذكَّرة تفاهم بين وزارة الإدارة المحليَّة ووزارة التَّنمية المحليَّة في جمهورية مصر العربية حول التعاون المتبادل في مجال التَّنمية المحليَّة، واتفاقيَّة تعاون بين وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة، ووزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار في جمهوريَّة مصر العربية، في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، ومذكَّرة تفاهم بين وزارتيّ الماليَّة في البلدين الشَّقيقين، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب للأعوام 2025 – 2028م، والبرنامج التَّنفيذي لتفعيل مذكَّرة التفاهم الموقَّعة بين وزارتيّ الأوقاف في البلدين الشَّقيقين، ومذكَّرة تفاهم للتعاون في مجال المشتريات الحكومية بين دائرة المشتريات الحكومية والهيئة العامَّة للخدمات الحكومية في جمهورية مصر العربية.
وحضر الاجتماعات عن الجانب الأردني وزراء: النَّقل الدكتور نضال القطامين، والإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة، والطاقة والثَّروة المعدنيَّة الدكتور صالح الخرابشة، والتَّخطيط والتَّعاون الدَّولي زينة طوقان، والعمل خالد البكَّار، والماليَّة عبد الحكيم الشِّبلي، ودولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي، وسفير المملكة لدى القاهرة أمجد العضايلة، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي.
فيما حضرها عن الجانب المصري: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل الفريق المهندس كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير العمل محمد جبران، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير إيهاب فهمي، والسفير المصري فى الأردن محمد سمير، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان قد استقبل في دار رئاسة الوزراء، رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قبيل ترؤسهما لاجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة - المصريَّة في دورتها الثَّالثة والثَّلاثين، حيث جرت للضَّيف مراسم استقبال استعرض خلالها حرس الشرف الذي اصطفّ لتحيَّته وعزفت الموسيقى السَّلامين الملكي الأردني والجمهوري المصري.
--(بترا)
ع ق/رق
12/08/2025 16:34:03
