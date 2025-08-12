الجامعة الهاشمية تعلن فتح باب القبول في البرنامج الموازي

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 12 آب (بترا)- أعلنت الجامعة الهاشمية، اليوم الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق لدرجة البكالوريوس في البرنامج الموازي للفصل الدراسي الأول.

وقالت الجامعة في بيان، إن التقديم يبدأ من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 21 آب الشهر الحالي، وسيكون من خلال النظام الإلكتروني على موقع الجامعة.

