  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجامعة الهاشمية تعلن فتح باب القبول في البرنامج الموازي

الجامعة الهاشمية تعلن فتح باب القبول في البرنامج الموازي

2025-08-12 10:05:47
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 12 آب (بترا)- أعلنت الجامعة الهاشمية، اليوم الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق لدرجة البكالوريوس في البرنامج الموازي للفصل الدراسي الأول.
وقالت الجامعة في بيان، إن التقديم يبدأ من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 21 آب الشهر الحالي، وسيكون من خلال النظام الإلكتروني على موقع الجامعة.
--(بترا)
ن ش/ن ح/رق
12/08/2025 16:03:25

MENAFN12082025000117011021ID1109918070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث