نائب وزير الداخلية يستقبل مستشار شؤون المجتمع بمناسبة تعيينه

نائب وزير الداخلية يستقبل مستشار شؤون المجتمع بمناسبة تعيينه
وقد هنأ نائب الوزير، علي العصفور، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله، بما يسهم في دعم مسيرة العمل الأمني وخدمة المجتمع.
وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات والمبادرات ذات الصلة بشؤون المجتمع، والتي من شأنها الإسهام في تطوير الأداء وتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وفق ما تقتضيه إستراتيجية الشراكة المجتمعية المعمول بها في وزارة الداخلية.
