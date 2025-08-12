نائب وزير الداخلية يستقبل مستشار شؤون المجتمع بمناسبة تعيينه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية، اليوم، علي عبدالحسين العصفور مستشار شؤون المجتمع بوزارة الداخلية، بمناسبة تعيينه.

وقد هنأ نائب الوزير، علي العصفور، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله، بما يسهم في دعم مسيرة العمل الأمني وخدمة المجتمع.

وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات والمبادرات ذات الصلة بشؤون المجتمع، والتي من شأنها الإسهام في تطوير الأداء وتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وفق ما تقتضيه إستراتيجية الشراكة المجتمعية المعمول بها في وزارة الداخلية.