محافظ العاصمة يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة
وخلال اللقاء، رحب المحافظ بالسفير ، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية القائمة التي تربط البلدين الشقيقين على المستويات كافة، مثمناً الجهود الثنائية المشتركة لتعزيز أواصر الترابط الأخوي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.
من جانبه، هنأ الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت، الشيخ خالد بن حمود آل خليفة على الثقة الملكية السامية بتعيينه محافظاً لمحافظة العاصمة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله.
