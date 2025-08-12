محافظ العاصمة يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ خالد بن حمود آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، في مكتبه اليوم، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بالسفير ، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية القائمة التي تربط البلدين الشقيقين على المستويات كافة، مثمناً الجهود الثنائية المشتركة لتعزيز أواصر الترابط الأخوي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

من جانبه، هنأ الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت، الشيخ خالد بن حمود آل خليفة على الثقة الملكية السامية بتعيينه محافظاً لمحافظة العاصمة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله.