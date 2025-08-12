دعم نقدي للأسر التي تضررت منازلها بفعل الأحوال الجوية في الرويشد

خبرني - قالت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق قدم دعماً نقدياً طارئاً لأسرة في منطقة منشية الغياث في الرويشد، بعد تعرض منزلها للانهيار نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأضافت الشنيكات، في بيان صادر عن الصندوق، أنها تابعت تفاصيل الحالة، ووجهت فوراً فرع الصندوق في المنطقة للتواصل مع الأسرة والوقوف على احتياجاتها، تمهيداً لتقديم المساعدة اللازمة.

وأشارت إلى أن صرف المعونة النقدية يأتي في إطار استجابة الصندوق للحالات الطارئة، مؤكدة أن الصندوق يولي اهتماماً خاصاً لمثل هذه الحالات، ويعمل على تقديم الدعم وفقاً للتعليمات والأسس المعتمدة.

