زيارة إلى قصر بيفرلي هاوس: تحفة معمارية وتاريخية في قلب بيفرلي هيلز
(MENAFN- Iris Media Press Services) لوس انجلوس – د.جمال المجايدة :
خلال زيارتي الأخيرة إلى مدينة لوس أنجلوس، أتيحت لي الفرصة لزيارة أحد أشهر المعالم العقارية في كاليفورنيا، بل وفي الولايات المتحدة بأكملها: قصر بيفرلي هاوس الواقع في حي بيفرلي هيلز الفاخر.
هذا القصر الفخم لا يُعد فقط رمزًا للأناقة والهندسة المعمارية الكلاسيكية، بل هو أيضًا شاهد على عقود من التاريخ الهوليوودي والسياسي، حيث كان المقر السابق لقطب الإعلام الأمريكي ويليام راندولف هيرست، كما احتضن في الماضي الرئيس جون كينيدي وزوجته جاكي خلال شهر العسل.
يمتد القصر على مساحة تقارب 50,000 قدم مربعة، ويضم أكثر من 18 غرفة نوم و25 حمامًا، إلى جانب قاعة سينما خاصة، ومكتبة ذات طابع كلاسيكي، وحدائق خلابة، ونوافير رومانية الطراز، ما يجعله أشبه بقصر أوروبي في قلب كاليفورنيا.
أثناء التجول في أرجاء القصر، لفت نظري الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، من الأسقف المزخرفة يدويًا إلى الأعمدة الرخامية والثريات الكريستالية الباهظة. كما تحتفظ بعض الغرف بطابعها الأصلي الذي يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، مما يضيف للقصر قيمة تاريخية فريدة.
القصر اشتهر أيضًا بظهوره في عدد من الأفلام الهوليوودية، أبرزها فيلم The Godfather، حيث تم تصوير مشاهد شهيرة داخله، مما أضفى عليه هالة من الأسطورة والدراما.
الزيارة إلى بيفرلي هاوس لم تكن مجرد جولة داخل منزل فاخر، بل تجربة ثقافية ومعمارية استثنائية تفتح نافذة على نمط الحياة الباذخ في هوليوود خلال القرن العشرين .
