اتفاق لإجراء مسح للأمن الغذائي في الأردن

خبرني - وقّعت وزارة الزراعة ودائرة الإحصاءات العامة، الثلاثاء، اتفاقية للخدمات الاستشارية بين المجلس الأعلى للأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات العامة، تتعلق بإجراء مسح شامل لحالة الأمن الغذائي في المملكة.

وأوضح وزير الزراعة صائب خريسات أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن، ومراجعة وإقرار السياسات والخطط الاستراتيجية ذات الصلة، من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة تُسهم في دعم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للأمن الغذائي بالموافقة على قيام دائرة الإحصاءات العامة بتنفيذ مسح سنوي لحالة الأمن الغذائي، وفق أفضل المنهجيات والممارسات والمعايير الدولية، بما يلبي احتياجات مستخدمي البيانات وصناع السياسات ومتخذي القرار، ويساعد على وضع خطط مستقبلية مناسبة واتخاذ قرارات سليمة في هذا المجال.

وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها دائرة الإحصاءات العامة، ودقة الأرقام الصادرة عنها، وخبرتها الواسعة والمتخصصة في الدراسات الإحصائية.

من جهته، أشار المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات إلى أهمية التعاون مع المجلس الأعلى للأمن الغذائي والجهات الوطنية كافة، ودعم جهودها بشكل عام في توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات ذات الصلة في أعمالها، خاصة المجالات الاقتصادية ودعم السعي لتطوير وتحديث هذه البيانات والمؤشرات، بما يخدم تطوير واقع الأمن الغذائي، موضحا أن الدائرة تضع خبراتها كافة لمصلحة الاقتصاد الوطني لما فيه المصلحة العامة.

كما وأكد فريحات أهمية الاتفاقية والتي ستعزز توفير البيانات والمؤشرات الخاصة بالأمن الغذائي في المملكة وحسب أحدث الممارسات الإحصائية المتعارف عليها والمتبعة دوليا.