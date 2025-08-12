الرئاسة الفلسطينية تنفي تعيين سمير حليلة لإدارة قطاع غزة

الرئاسة الفلسطينية تنفي تعيين سمير حليلة لإدارة قطاع غزة
خبرني - قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، إن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.
وأضاف المصدر أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة القطاع هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها، والتي يرأسها وزير في الحكومة.
وشدد على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعد خروجًا عن الخط الوطني، ويتماشى مع ما يريده الاحتلال الساعي لفصل غزة عن الضفة وتهجير سكانها، مؤكدًا أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
