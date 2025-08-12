  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الرئاسة الفلسطينية تنفي تعيين سمير حليلة لإدارة قطاع غزة

2025-08-12 07:11:53
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، إن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.

وأضاف المصدر أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة القطاع هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها، والتي يرأسها وزير في الحكومة.

وشدد على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعد خروجًا عن الخط الوطني، ويتماشى مع ما يريده الاحتلال الساعي لفصل غزة عن الضفة وتهجير سكانها، مؤكدًا أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

