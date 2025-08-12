تسجيل الباحثين عن عمل للفترة الـ 92 نهاية سبتمبر

الراغبون في إضافة سنوات الخبرة عليهم تحضير المستندات.. ولا أوراق من حديثي التخرج.. وتحديد مواعيد ومعايير لآخرين

مريم بندق

أعلنت مصادر لـ«الأنباء» أن تسجيل المواطنين الباحثين عن عمل والراغبين في التسجيل للتوظيف المركزي للفترة الـ 92 سيتم أواخر شهر سبتمبر المقبل ولمدة أسبوعين.

وأوضحت أنه لا تعديل على شروط قيد وتسجيل 7 فئات من الكويتيين من أصل 9 فئات. وهم: الجامعيون وحملة الدبلوم والحاصلون على الدورات التدريبية، والجامعيون المستقيلون من القطاعين الحكومي والخاص، والمنتهية خدماتهم «المسرحون» من القطاع الخاص.

وقالت إنه لا تعديل أيضا على شرط تسجيل المستقيلين من حملة الثانوية العامة وأقل دون تدريب والشرط ينص على مرور سنة كاملة عند منتصف أكتوبر المقبل على ترك الخدمة من القطاعين الحكومي والعسكري أو الشركات المملوكة للدولة.

وردا على سؤال حول مدى وجود شروط جديدة لتسجيل الحاصلين على الثانوية العامة دون تدريب بعد قيام الديوان بترشيح عدد من الحاصلين على الثانوية العامة دون تدريب في دفعة الترشيح الأخيرة. أجابت المصادر: حتى الآن ما زال الشرط المعمول به ساري المفعول وهو تسجيل الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب لفئتين فقط هما: من يتجاوز عمره 25 عاما عند منتصف أكتوبر المقبل، والفئة الثانية: المتزوج أو المطلق أو الأرمل أو المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة.

وجددت المصادر التأكيد على أنه لا يسمح بتسجيل الذين يعملون حاليا في أي جهة حكومية أو أصحاب الأعمال أو طلبة المدارس أو طلبة كليات التطبيقي أو جامعة الكويت أو المتقاعدين باستثناء المعلمين الذين يحصلون على موافقة وزارة التربية في تخصصات محددة تحتاج لها.

وجددت المصادر التأكيد ايضا على أنه لا يتم تسجيل الموظفين أو أصحاب الأعمال أو الطلاب، سواء مسجلون في المدارس أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة الكويت.

وكشفت المصادر عن شروط التسجيل العامة التالية:

أولا البند (أ) وهي:

1 - أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.

2 - ألا تقل السن عن 18 سنة ميلادية.

3 - ألا يكون طالب العمل مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (يعمل حاليا أو مؤمنا عليه كصاحب عمل أو متقاعدين باستثناء من توافق عليهم وزارة التربية).

4 - ألا يكون مقيدا للدراسة في أي من مدارس وزارة التربية أو معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة الكويت.

5 - بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة فأقل دون تدريب، يشترط أن يكون قد مضى عند نهاية مدة التسجيل سنة كاملة على تركه آخر وظيفة كان يشغلها في الجهاز الحكومي «الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها بنسبة لا تقل عن 51%، والقطاع العسكري (الداخلية والدفاع والحرس الوطني)»، وسيتم تنفيذ هذا الشرط آليا من خلال النظام الآلي بالنسبة للجهات الحكومية المشمولة بهذا النظام المرتبط بديوان الخدمة المدنية، وما عدا ذلك يتم تنفيذه بموجب تقديم المستندات المؤكدة لمرور سنة على ترك الخدمة الحكومية، وذلك عند استكمال الإجراءات اللازمة لدى الديوان.

6 - يلتزم كل مسجل بنظام التوظيف المركزي بأنه في حال حصوله على مؤهل علمي أعلى وكان قد تم تسجيله على مؤهل أدنى أن يقوم بتحديث بياناته من خلال مراجعة ديوان الخدمة المدنية - إدارة تسجيل القوى العاملة.

(ب) يتم تسجيل المتخصصين من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم والدورات التدريبية الصادرة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مباشرة دون أوراق إن كانوا حديثي التخرج، وإذا لم يكونوا من حديثي التخرج سيتم تحديد موعد لإنجاز الطلب دون الحاجة إلى مراجعة مقر ديوان الخدمة المدنية.

(ج) الحالات الممكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب:

1 - من تتجاوز سنه 25 سنة عند نهاية مدة التسجيل في منتصف أكتوبر المقبل.

2 - المتزوج أو المطلق أو الأرمل أو المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة.

ثانيا - المستندات المطلوبة للتسجيل:

1- التسجيل من دون مستندات (بلا أوراق) للخريجين الجدد من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

2 - شهادة المؤهل مصدقة.

3 - شهادة الخبرة لمن يرغب في تسجيلها.

4 - صورة من البطاقة المدنية.

ثالثا - إجراءات وشروط اعتماد المؤهلات من خارج البلاد:

1 - المؤهلات الجامعية والدبلومات سنتين بعد الثانوية العامة تعادل من قبل وزارة التعليم العالي.

2 - مؤهلات الثانوية والمتوسطة تعادل من قبل وزارة التربية.

رابعا - معايير الترشيح للجهات الحكومية: يتم الترشيح للجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي حسب طلباتها وبالعدد من كل تخصص ذكورا وإناثا وبموجب المعايير الآتية:

أ - تكون الأسبقية في الترشيح للمتخصصين (الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم) المسجلين في فترة التسجيل الجديدة والمرفوضين ثم الرافضين وفقا للمعايير التالية للذكور والإناث: يقدم الحاصل على التقدير الأعلى للمؤهل، فإن تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل، فإن تساوى اثنان يقدم الأكبر سنا فإن تساوى اثنان يقدم المتزوج قبل الأعزب.

ب - تكون الأسبقية في الترشيح لغير المتخصصين (الحاصلين على الثانوية العامة فأقل من دون تدريب وهما

1-من تتجاوز سنه 25 سنة عند نهاية مدة التسجيل في منتصف أكتوبر المقبل.

2 - المتزوج أو المطلق أو الأرمل أو المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة.

وفقا للمعايير التالية:

1 - بالنسبة للذكور، يقدم الأكبر سنا المتزوج فالمطلق والأرمل ثم الأعزب.

2 - ومن الإناث تقدم المطلقة والأرملة ثم المتزوجة والعزباء، فإن تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل.