تسجيل الباحثين عن عمل للفترة الـ 92 نهاية سبتمبر
-
الراغبون في إضافة سنوات الخبرة عليهم تحضير المستندات.. ولا أوراق من حديثي التخرج.. وتحديد مواعيد ومعايير لآخرين
مريم بندق
أعلنت مصادر لـ«الأنباء» أن تسجيل المواطنين الباحثين عن عمل والراغبين في التسجيل للتوظيف المركزي للفترة الـ 92 سيتم أواخر شهر سبتمبر المقبل ولمدة أسبوعين.
وأوضحت أنه لا تعديل على شروط قيد وتسجيل 7 فئات من الكويتيين من أصل 9 فئات. وهم: الجامعيون وحملة الدبلوم والحاصلون على الدورات التدريبية، والجامعيون المستقيلون من القطاعين الحكومي والخاص، والمنتهية خدماتهم «المسرحون» من القطاع الخاص.
وقالت إنه لا تعديل أيضا على شرط تسجيل المستقيلين من حملة الثانوية العامة وأقل دون تدريب والشرط ينص على مرور سنة كاملة عند منتصف أكتوبر المقبل على ترك الخدمة من القطاعين الحكومي والعسكري أو الشركات المملوكة للدولة.
وردا على سؤال حول مدى وجود شروط جديدة لتسجيل الحاصلين على الثانوية العامة دون تدريب بعد قيام الديوان بترشيح عدد من الحاصلين على الثانوية العامة دون تدريب في دفعة الترشيح الأخيرة. أجابت المصادر: حتى الآن ما زال الشرط المعمول به ساري المفعول وهو تسجيل الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب لفئتين فقط هما: من يتجاوز عمره 25 عاما عند منتصف أكتوبر المقبل، والفئة الثانية: المتزوج أو المطلق أو الأرمل أو المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة.
وجددت المصادر التأكيد على أنه لا يسمح بتسجيل الذين يعملون حاليا في أي جهة حكومية أو أصحاب الأعمال أو طلبة المدارس أو طلبة كليات التطبيقي أو جامعة الكويت أو المتقاعدين باستثناء المعلمين الذين يحصلون على موافقة وزارة التربية في تخصصات محددة تحتاج لها.
وجددت المصادر التأكيد ايضا على أنه لا يتم تسجيل الموظفين أو أصحاب الأعمال أو الطلاب، سواء مسجلون في المدارس أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة الكويت.
وكشفت المصادر عن شروط التسجيل العامة التالية:
أولا البند (أ) وهي:
1 - أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.
2 - ألا تقل السن عن 18 سنة ميلادية.
3 - ألا يكون طالب العمل مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (يعمل حاليا أو مؤمنا عليه كصاحب عمل أو متقاعدين باستثناء من توافق عليهم وزارة التربية).
4 - ألا يكون مقيدا للدراسة في أي من مدارس وزارة التربية أو معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة الكويت.
5 - بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة فأقل دون تدريب، يشترط أن يكون قد مضى عند نهاية مدة التسجيل سنة كاملة على تركه آخر وظيفة كان يشغلها في الجهاز الحكومي «الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها بنسبة لا تقل عن 51%، والقطاع العسكري (الداخلية والدفاع والحرس الوطني)»، وسيتم تنفيذ هذا الشرط آليا من خلال النظام الآلي بالنسبة للجهات الحكومية المشمولة بهذا النظام المرتبط بديوان الخدمة المدنية، وما عدا ذلك يتم تنفيذه بموجب تقديم المستندات المؤكدة لمرور سنة على ترك الخدمة الحكومية، وذلك عند استكمال الإجراءات اللازمة لدى الديوان.
6 - يلتزم كل مسجل بنظام التوظيف المركزي بأنه في حال حصوله على مؤهل علمي أعلى وكان قد تم تسجيله على مؤهل أدنى أن يقوم بتحديث بياناته من خلال مراجعة ديوان الخدمة المدنية - إدارة تسجيل القوى العاملة.
(ب) يتم تسجيل المتخصصين من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم والدورات التدريبية الصادرة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مباشرة دون أوراق إن كانوا حديثي التخرج، وإذا لم يكونوا من حديثي التخرج سيتم تحديد موعد لإنجاز الطلب دون الحاجة إلى مراجعة مقر ديوان الخدمة المدنية.
(ج) الحالات الممكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب:
1 - من تتجاوز سنه 25 سنة عند نهاية مدة التسجيل في منتصف أكتوبر المقبل.
2 - المتزوج أو المطلق أو الأرمل أو المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة.
ثانيا - المستندات المطلوبة للتسجيل:
1- التسجيل من دون مستندات (بلا أوراق) للخريجين الجدد من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
2 - شهادة المؤهل مصدقة.
3 - شهادة الخبرة لمن يرغب في تسجيلها.
4 - صورة من البطاقة المدنية.
ثالثا - إجراءات وشروط اعتماد المؤهلات من خارج البلاد:
1 - المؤهلات الجامعية والدبلومات سنتين بعد الثانوية العامة تعادل من قبل وزارة التعليم العالي.
2 - مؤهلات الثانوية والمتوسطة تعادل من قبل وزارة التربية.
رابعا - معايير الترشيح للجهات الحكومية: يتم الترشيح للجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي حسب طلباتها وبالعدد من كل تخصص ذكورا وإناثا وبموجب المعايير الآتية:
أ - تكون الأسبقية في الترشيح للمتخصصين (الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم) المسجلين في فترة التسجيل الجديدة والمرفوضين ثم الرافضين وفقا للمعايير التالية للذكور والإناث: يقدم الحاصل على التقدير الأعلى للمؤهل، فإن تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل، فإن تساوى اثنان يقدم الأكبر سنا فإن تساوى اثنان يقدم المتزوج قبل الأعزب.
ب - تكون الأسبقية في الترشيح لغير المتخصصين (الحاصلين على الثانوية العامة فأقل من دون تدريب وهما
1-من تتجاوز سنه 25 سنة عند نهاية مدة التسجيل في منتصف أكتوبر المقبل.
2 - المتزوج أو المطلق أو الأرمل أو المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة.
وفقا للمعايير التالية:
1 - بالنسبة للذكور، يقدم الأكبر سنا المتزوج فالمطلق والأرمل ثم الأعزب.
2 - ومن الإناث تقدم المطلقة والأرملة ثم المتزوجة والعزباء، فإن تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل.
