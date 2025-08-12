إسرائيل تهدم منزلا في سلواد وتعتقل 15 فلسطينيا بالضفة

إسرائيل تهدم منزلا في سلواد وتعتقل 15 فلسطينيا بالضفة
رام الله 12 آب(بترا)- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية بحجة البناء في منطقة مصنفة (ج)، رغم حصوله على ترخيص رسمي من الجهات الإسرائيلية والفلسطينية.
وقال مجلس بلدي سلواد في بيان، إن المنزل بني عام 2015 بعد استكمال جميع إجراءات الترخيص، حيث تفاجأ أفراد العائلة باقتحام المنطقة وجرافة الاحتلال التي شرعت بهدم المنزل دون السماح بإخراج معدات البناء.
ويبلغ حجم المنزل 170 مترا مربعا، ويقع جزء منه في منطقة (ج) والجزء الآخر في منطقة (ب)، وبالرغم من أنه حصل على تراخيص من بلدية سلواد ولجنة الترخيص الإسرائيلية في مستوطنة "بيت إيل"، إلا أن الاحتلال أخطر صاحبه بالهدم مجددا، وبدأ تنفيذ الهدم دون انتظار إجراءات قانونية جديدة.
وأكد رئيس البلدية رائد حامد، أن الاحتلال لا يعترف بالتراخيص الصادرة عن الجهات الفلسطينية حتى وإن كانت ضمن المخطط الهيكلي.
ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية هدم الاحتلال خلال تموز الماضي، 75 عملية هدم طالت 122 منشأة، بينها 60 منزلا مأهولا و 26 مصدر رزق.
وفي النصف الأول من العام، بلغت المنشآت المهدمة 588، مع تضرر 843 مواطنا، بينهم 411 طفلا مع استمرار رفض الاحتلال إصدار تصاريح البناء في مناطق (ج) التي تسيطر عليها.
الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 15 فلسطينيا بحملة واسعة من المداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، ترافقت مع اعتداءات للمستوطنين طالت فلسطينيين ومتضامنين أجانب.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن طولكرم ونابلس وجنين والخليل ورام الله و البيرة، حيث داهمت عدة منازل واعتقلت هؤلاء المواطنين.
--(بترا)
م . ف /ا ص/ أ أ
12/08/2025 13:01:52
