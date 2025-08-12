إسرائيل تهدم منزلا في سلواد وتعتقل 15 فلسطينيا بالضفة

MENAFN - Jordan News Agency)



رام الله 12 آب(بترا)- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية بحجة البناء في منطقة مصنفة (ج)، رغم حصوله على ترخيص رسمي من الجهات الإسرائيلية والفلسطينية.

وقال مجلس بلدي سلواد في بيان، إن المنزل بني عام 2015 بعد استكمال جميع إجراءات الترخيص، حيث تفاجأ أفراد العائلة باقتحام المنطقة وجرافة الاحتلال التي شرعت بهدم المنزل دون السماح بإخراج معدات البناء.

ويبلغ حجم المنزل 170 مترا مربعا، ويقع جزء منه في منطقة (ج) والجزء الآخر في منطقة (ب)، وبالرغم من أنه حصل على تراخيص من بلدية سلواد ولجنة الترخيص الإسرائيلية في مستوطنة "بيت إيل"، إلا أن الاحتلال أخطر صاحبه بالهدم مجددا، وبدأ تنفيذ الهدم دون انتظار إجراءات قانونية جديدة.

وأكد رئيس البلدية رائد حامد، أن الاحتلال لا يعترف بالتراخيص الصادرة عن الجهات الفلسطينية حتى وإن كانت ضمن المخطط الهيكلي.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية هدم الاحتلال خلال تموز الماضي، 75 عملية هدم طالت 122 منشأة، بينها 60 منزلا مأهولا و 26 مصدر رزق.

وفي النصف الأول من العام، بلغت المنشآت المهدمة 588، مع تضرر 843 مواطنا، بينهم 411 طفلا مع استمرار رفض الاحتلال إصدار تصاريح البناء في مناطق (ج) التي تسيطر عليها.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 15 فلسطينيا بحملة واسعة من المداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، ترافقت مع اعتداءات للمستوطنين طالت فلسطينيين ومتضامنين أجانب.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن طولكرم ونابلس وجنين والخليل ورام الله و البيرة، حيث داهمت عدة منازل واعتقلت هؤلاء المواطنين.

