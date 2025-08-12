بدء تقديم طلبات الالتحاق بالدبلوم المتوسط في الجامعات الرسمية غداً

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 12 آب (بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في كليات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2025-2026 سيبدأ اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 20 آب، من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة () - قسم مرحلة الدبلوم المتوسط.

وأوضحت الوحدة، أن الطالب الأردني الحاصل على معدل 50 بالمئة فأكثر سيتمكن من تعبئة أحد طلبين متاحين على الموقع، الأول للالتحاق بالكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية والكلية التقنية المتوسطة بجامعة آل البيت وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة بجامعة الطفيلة التقنية وتخصصات الدبلوم المتوسط بجامعة العلوم الإسلامية العالمية والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/الموقر.

ويتضمن 20 خيارا على أن يتم دفع رسم تقديم الطلب البالغ 10 دنانير بعد تعبئته باستخدام خدمة "إي-فواتيركم"، ويكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

أما الطلب الثاني فيخص كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية التابعتين لوزارة الصحة ويتضمن 10 خيارات ويتم دفع رسم تقديم الطلب البالغ 5 دنانير بعد تعبئته باستخدام خدمة "إي-فواتيركم" ، برقم الدفع الإلكتروني المتمثل بالرقم الوطني للطالب.

ودعت الوحدة الطلبة إلى الاطلاع على المزيد من التفاصيل والإرشادات، خاصة الشروط الخاصة بالقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة () قسم مرحلة الدبلوم المتوسط.

--(بترا)

أ ر/ا ص/ أ أ

12/08/2025 13:09:17