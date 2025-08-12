بدء تقديم طلبات الالتحاق بالدبلوم المتوسط في الجامعات الرسمية غداً
عمان 12 آب (بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في كليات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2025-2026 سيبدأ اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 20 آب، من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة () - قسم مرحلة الدبلوم المتوسط.
وأوضحت الوحدة، أن الطالب الأردني الحاصل على معدل 50 بالمئة فأكثر سيتمكن من تعبئة أحد طلبين متاحين على الموقع، الأول للالتحاق بالكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية والكلية التقنية المتوسطة بجامعة آل البيت وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة بجامعة الطفيلة التقنية وتخصصات الدبلوم المتوسط بجامعة العلوم الإسلامية العالمية والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/الموقر.
ويتضمن 20 خيارا على أن يتم دفع رسم تقديم الطلب البالغ 10 دنانير بعد تعبئته باستخدام خدمة "إي-فواتيركم"، ويكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.
أما الطلب الثاني فيخص كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية التابعتين لوزارة الصحة ويتضمن 10 خيارات ويتم دفع رسم تقديم الطلب البالغ 5 دنانير بعد تعبئته باستخدام خدمة "إي-فواتيركم" ، برقم الدفع الإلكتروني المتمثل بالرقم الوطني للطالب.
ودعت الوحدة الطلبة إلى الاطلاع على المزيد من التفاصيل والإرشادات، خاصة الشروط الخاصة بالقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة () قسم مرحلة الدبلوم المتوسط.
