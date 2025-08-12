الضمان تدعو العاملين وأصحاب العمل لاتخاذ تدابير الوقاية المناسبة خلال موجة الحر

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 12 آب (بترا)-حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل، من خطورة الإجهاد الحراري الذي قد يصيب العاملين نتيجة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة ولفترات طويلة.

ودعت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، العاملين في القطاعات المعرضة للحرارة المرتفعة إلى اتباع إجراءات الوقاية التي تشمل شرب كميات كافية من الماء بانتظام وارتداء الملابس الخفيفة والفاتحة اللون وتجنب العمل خلال أوقات الذروة قدر الإمكان وأخذ فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو باردة.

كما ناشدت المؤسسة أصحاب العمل بضرورة توفير بيئة عمل آمنة للعاملين لديهم وتطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية للحد من المخاطر وضمان سلامة العاملين خلال الأجواء الحارة.

وأشارت المؤسسة الى أن الإجهاد الحراري هو حالة صحية تسبب تعبا شديدا ودوارا وتعرقا مفرطا وقد تتطور في حال عدم معالجتها إلى ضربة شمس خطيرة،

وأضافت، إن الأعمال التي تتسبب بارتفاع مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري تشمل العمل في العراء تحت تأثير أشعة الشمس المباشرة، مثل عمال النظافة والبناء والمزارعين، إضافة إلى الأعمال تحت سطح الأرض كالمناجم والأنفاق وكذلك العمل بجوار الأفران والمصاهر مثل صناعة الحديد والصلب أو أمام أفران المخابز وغيرها من المهن التي تقتضي طبيعة عملها التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأوضحت أن أبرز أعراض الإجهاد الحراري تتمثل بالصداع والدوار وضعف التركيز والتعرق الشديد أو توقف التعرق والتشنجات العضلية وصولا إلى الإغماء، مشددة على أن تجاهل هذه الأعراض قد تؤدي إلى ضربة شمس خطيرة.

