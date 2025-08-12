الضمان تدعو العاملين وأصحاب العمل لاتخاذ تدابير الوقاية المناسبة خلال موجة الحر

الضمان تدعو العاملين وأصحاب العمل لاتخاذ تدابير الوقاية المناسبة خلال موجة الحر
عمان 12 آب (بترا)-حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل، من خطورة الإجهاد الحراري الذي قد يصيب العاملين نتيجة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة ولفترات طويلة.
ودعت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، العاملين في القطاعات المعرضة للحرارة المرتفعة إلى اتباع إجراءات الوقاية التي تشمل شرب كميات كافية من الماء بانتظام وارتداء الملابس الخفيفة والفاتحة اللون وتجنب العمل خلال أوقات الذروة قدر الإمكان وأخذ فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو باردة.
كما ناشدت المؤسسة أصحاب العمل بضرورة توفير بيئة عمل آمنة للعاملين لديهم وتطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية للحد من المخاطر وضمان سلامة العاملين خلال الأجواء الحارة.
وأشارت المؤسسة الى أن الإجهاد الحراري هو حالة صحية تسبب تعبا شديدا ودوارا وتعرقا مفرطا وقد تتطور في حال عدم معالجتها إلى ضربة شمس خطيرة،
وأضافت، إن الأعمال التي تتسبب بارتفاع مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري تشمل العمل في العراء تحت تأثير أشعة الشمس المباشرة، مثل عمال النظافة والبناء والمزارعين، إضافة إلى الأعمال تحت سطح الأرض كالمناجم والأنفاق وكذلك العمل بجوار الأفران والمصاهر مثل صناعة الحديد والصلب أو أمام أفران المخابز وغيرها من المهن التي تقتضي طبيعة عملها التعرض المباشر لأشعة الشمس.
وأوضحت أن أبرز أعراض الإجهاد الحراري تتمثل بالصداع والدوار وضعف التركيز والتعرق الشديد أو توقف التعرق والتشنجات العضلية وصولا إلى الإغماء، مشددة على أن تجاهل هذه الأعراض قد تؤدي إلى ضربة شمس خطيرة.
