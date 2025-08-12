مصدر مسؤول في الرئاسة ينفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة

مصدر مسؤول في الرئاسة ينفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة
وأضاف المصدر، ان الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.
وشدد المصدر الرئاسي على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدا ان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
