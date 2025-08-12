مقاومة الجدار: سلطات الاحتلال تحول بؤرتين استعماريتين إلى أحياء جديدة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن تحويل ممنهج لمجموعة من البؤر الاستعمارية الكبيرة حول مستعمرة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين في قرى الساوية واللبن وقريوت إلى احياء كبيرة تتبع المستعمرة.

وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن دولة الاحتلال صادقت في الفترة الماضية على مجموعة من المخططات الهيكلية الكبيرة التي تهدف إلى إحداث عمليات توسعة ضخمة على مستعمرة "عيلي"، من أجل استكمال مخططات فصل وسط الضفة الغربية عن شمالها من خلال التكتل الاستعماري الممتد بين مستعمرتي "شيلو"، و"عيلي"، والبؤر المحيطة بهما، في المساحة الفاصلة بين محافظتي رام الله ونابلس.

وبين شعبان أن دولة الاحتلال أودعت في شهر تموز الماضي على مخطط هيكلي يخص المستعمرة يحمل الرقم (יוש/ 7/ 237)، ويهدف لبناء 50 وحدة استعمارية جديدة على مساحة 8.6 دونم، بحيث يتموضع المخطط على مساحات متقطعة من الأراضي التي تتموضع عليها المستعمرة، في حين صادقت في الأيام القليلة الماضية على مخططين كبيرين الأول حمل الرقم (יוש/ 5/ 237) على مساحة تقدر بـ 638 دونما، بهدف بناء 650 وحدة استعمارية جديدة من أجل تسوية أوضاع بؤرة استعمارية كبيرة إلى الشرق من عيلي.

وأضاف: كذلك صادقت على المخطط (יוש/ 6/ 237)، والذي يهدف لبناء ما مجموعه 347 وحدة استعمارية جديدة على مساحة 383 دونما من أجل تسوية أوضاع بؤرة "هيوفيل حاريم"، وتحويلها إلى حي يتبع للمستعمرة، ويحظى بكافة الامتيازات التي تخصصها حكومة الاحتلال للمشروع الاستعماري الذي يقضم الأراضي الفلسطينية.

ونوه إلى أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال كانت قد درست في تموز المنصرم 39 مخططا هيكليا لصالح مستعمرات الضفة الغربية وادخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 34 مخططا لمستعمرات الضفة و5 مخططات لصالح مستعمرات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.

وأشار إلى أن هذه الجهات صادقت على 22 مخططا هيكليا لمستعمرات الضفة وأودعت 12 مخططا بواقع المصادقة على بناء 4492 وحدة استعمارية جديدة وإيداع 1095 وحدة استعمارية جديدة على مساحة تقدر بـ 5268 دونما، في حين صادقت بلدية القدس على مخطط واحد وأودعت للمصادقة اللاحقة 4 مخططات تخص مستعمرات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 260 وحدة استعمارية تم إيداعها ولم يتم المصادقة على أي وحدة استعمارية جديدة، كان ذلك على مساحة تقدر بـ 46 دونما من أراضي المواطنين.

وأكد شعبان، أن دولة الاحتلال ماضية في فرض الوقائع على الجغرافية الفلسطينية التي من شأنها أن تعمل على تمزيق الأرض الفلسطينية وفرض منظومة المعازل من أجل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

وشدد على أن ما تفعله دولة الاحتلال على الأرض من مخالفات جسيمة لأبسط قواعد حقوق الإنسان لا يعتدي على مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وحسب، بل يمعن في اعتدائه على قرارات المجتمع الدولي ومقررات الأمم المتحدة والمواقف القانونية المعلنة بالخصوص.