الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 38 معتقلا

الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 38 معتقلا
وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى المحكومين والموقوفين، والتي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء الإبادة، حيث يبلغ عددهم نحو (3629).
وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):
1. ياسر محمد عوده سواركه-6 أشهر
2. احمد محمد ابراهيم ابو حسن-يمون-4 أشهر
3. احمد نعمان توفيق عابد-الرام-6 أشهر
4. احمد شحاده محمود ابو سل-6 أشهر
5. ايهاب جهاد جبرين ابو زنيد-دورا-3 أشهر ونصف
6. اسعد مصطفى محمد اسعد ابو زينة-الخليل-6 أشهر
7. جابر باسم مأشهر ارزيقات-تفوح-6 أشهر
8. حماده عبد العزيز لباد عطاونه-جفتلك-4 أشهر
9. حمزة وليد صدقي حواش-رام الله-6 أشهر
10. حسام شرحبيل عيسى عوده-دورا-6 أشهر
11. ليث حمد محمود بني عوده-فرعه-6 أشهر
12. مهنا حاتم ابراهيم النجار-جنين-4 أشهر
13. مجاهد احمد علي ابو العز-جنين-4 أشهر
14. محمد حسن عارف فريحات-اليمون-4 أشهر
15. محمد فضل عبد الرحمن قاسم-جنين-3 أشهر
16. معتز محمد موسى عامر-طولكرم-4 أشهر
17. محمود فواز قاسم ابو سريس-نور الشمس-4 أشهر
18. مصطفى محمود ابراهيم السعدي-جنين-6 أشهر
19. نور الدين امين محمود ملايشه-جبع-6 أشهر
20. سامح سامي محمد ريماوي-نابلس-4 أشهر
21. علي جهاد علي يوسف-عقبة جبر-6 أشهر
22. عنان محمد محمود نمر-عين السلطان-4 أشهر
23. فراس هاشم عبد اللطيف فشافشه-جبع-6 أشهر
24. قسام زهير مسعود صمادعه-الجلزون-6 أشهر
25. قصي احمد ماجد ابو الرب-قباطيه-6 أشهر
26. شمس محمود محمد حمارشه-يعبد-5 أشهر ونصف
27. احمد وليد محمد صوافطة-جنين-6 أشهر
28. وجدي جابر احمد غنام-عقبة جبر-6 أشهر
29. محمد طارق سميح غنام-عقبة جبر-6 أشهر
30. محمد رائد رائد عبد الحميد مسك-الخليل-4 أشهر
31. محمود مصطفى سميح غنام-عقبة جبر-6 أشهر
32. سيف سليم رشدي اولاد عيسى-العروب-6 أشهر
33. عبد الله محمد صالح مناصره-جنين-6 أشهر
34. فادي زهير علي ابو عطيه-البيرة-6 أشهر
35. فهمي ياسر فهمي حسونة-الخليل-6 أشهر
36. صالح فايز عبد الرؤوف نزال-قلقيلية-6 أشهر
37. صامد جهاد يوسف جعاره-بيت جالا-6 أشهر
38. ربيع رأفت خليل ابو ربيع-المزرعة القبلية-4 أشهر
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها
حقيقة مأساة ابتلاع حوت الأوركا لجيسيكا رادكليف
عبارة على حائط المبكى تشعل الغضب في الكيان
الشهيد عودة الهذالين..لا ارض أخرى بقلم عيسى قراقع
الحكومة الإسبانية تطالب بالغاء حظر الاحتفالات الإسلامية
إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها