الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 38 معتقلا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 38 معتقلا.

وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى المحكومين والموقوفين، والتي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء الإبادة، حيث يبلغ عددهم نحو (3629).

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

1. ياسر محمد عوده سواركه-6 أشهر

2. احمد محمد ابراهيم ابو حسن-يمون-4 أشهر

3. احمد نعمان توفيق عابد-الرام-6 أشهر

4. احمد شحاده محمود ابو سل-6 أشهر

5. ايهاب جهاد جبرين ابو زنيد-دورا-3 أشهر ونصف

6. اسعد مصطفى محمد اسعد ابو زينة-الخليل-6 أشهر

7. جابر باسم مأشهر ارزيقات-تفوح-6 أشهر

8. حماده عبد العزيز لباد عطاونه-جفتلك-4 أشهر

9. حمزة وليد صدقي حواش-رام الله-6 أشهر

10. حسام شرحبيل عيسى عوده-دورا-6 أشهر

11. ليث حمد محمود بني عوده-فرعه-6 أشهر

12. مهنا حاتم ابراهيم النجار-جنين-4 أشهر

13. مجاهد احمد علي ابو العز-جنين-4 أشهر

14. محمد حسن عارف فريحات-اليمون-4 أشهر

15. محمد فضل عبد الرحمن قاسم-جنين-3 أشهر

16. معتز محمد موسى عامر-طولكرم-4 أشهر

17. محمود فواز قاسم ابو سريس-نور الشمس-4 أشهر

18. مصطفى محمود ابراهيم السعدي-جنين-6 أشهر

19. نور الدين امين محمود ملايشه-جبع-6 أشهر

20. سامح سامي محمد ريماوي-نابلس-4 أشهر

21. علي جهاد علي يوسف-عقبة جبر-6 أشهر

22. عنان محمد محمود نمر-عين السلطان-4 أشهر

23. فراس هاشم عبد اللطيف فشافشه-جبع-6 أشهر

24. قسام زهير مسعود صمادعه-الجلزون-6 أشهر

25. قصي احمد ماجد ابو الرب-قباطيه-6 أشهر

26. شمس محمود محمد حمارشه-يعبد-5 أشهر ونصف

27. احمد وليد محمد صوافطة-جنين-6 أشهر

28. وجدي جابر احمد غنام-عقبة جبر-6 أشهر

29. محمد طارق سميح غنام-عقبة جبر-6 أشهر

30. محمد رائد رائد عبد الحميد مسك-الخليل-4 أشهر

31. محمود مصطفى سميح غنام-عقبة جبر-6 أشهر

32. سيف سليم رشدي اولاد عيسى-العروب-6 أشهر

33. عبد الله محمد صالح مناصره-جنين-6 أشهر

34. فادي زهير علي ابو عطيه-البيرة-6 أشهر

35. فهمي ياسر فهمي حسونة-الخليل-6 أشهر

36. صالح فايز عبد الرؤوف نزال-قلقيلية-6 أشهر

37. صامد جهاد يوسف جعاره-بيت جالا-6 أشهر

38. ربيع رأفت خليل ابو ربيع-المزرعة القبلية-4 أشهر