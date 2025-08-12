السعودية تندد بقرار إسرائيل احتلال غزة وإمعانها في جرائم التجويع والتطهير العرقي

MENAFN - Palestine News Network ) الرياض -PNN- ندد مجلس الوزراء السعودي، بأشد العبارات، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، متهماً سلطات الاحتلال بارتكاب جرائم تطهير عرقي وتجويع متعمَّد بحق المدنيين الفلسطينيين، محذراً من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف هذه الانتهاكات يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويمهد لتفاقم ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية.

وشهدت الجلسة التي عقدها المجلس، الثلاثاء، في مدينة نيوم، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، استعراضاً لآخر تطورات الأوضاع السياسية إقليمياً ودولياً، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأعرب المجلس عن ترحيب المملكة بإعلان أستراليا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وتوجه نيوزيلندا نحو اتخاذ خطوة مماثلة، معتبراً ذلك جزءاً من الإجماع الدولي المتصاعد لدعم مسار حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أطلع ولي العهد المجلس على مضمون استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إذ جرى بحث العلاقات الثنائية، والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في فلسطين، إضافةً إلى إحاطته بمضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي عبّر خلاله عن تقدير بلاده لمواقف السعودية وجهودها في الدفع نحو اعتراف دولي أوسع بفلسطين.

وفي الشأن الدولي، جدد المجلس دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وذلك عقب إطلاع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما رحب المجلس بالإعلان عن اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان، معرباً عن تطلعه لأن يسهم في ترسيخ الاستقرار في منطقة القوقاز، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وتناول المجلس نتائج مشاركة المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية غير الساحلية الذي عُقد في تركمانستان، مؤكداً أهمية تفعيل التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية، والمساهمة في تعزيز الاستقرار العالمي والتنمية المستدامة.

وعلى الصعيد الداخلي، ناقش المجلس التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وسبل رفع كفاءة الخدمات الحكومية، مشيداً بارتفاع تصنيف المملكة في مؤشر تطور التجربة الرقمية لعام 2025، مما يعكس فاعلية الإصلاحات الإدارية والرقمية الجارية.

وأقر المجلس عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول في مجالات الشراكة الاستراتيجية، والخدمات اللوجيستية، وحماية البيئة، والتنمية الاجتماعية، والتجارة، والتعاون الجمركي، وتنمية الصادرات، والتعاون الفضائي، شملت دولاً من بينها سنغافورة، والمغرب، وماليزيا، وكمبوديا، وطاجيكستان، وكوريا الجنوبية.

كما وافق على تمديد العمل بتنظيم التسوية الودية في الدعاوى العمالية، وأجرى تعديلاً على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، إضافةً إلى اتخاذ ما يلزم حيال عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.