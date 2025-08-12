بلدية عجلون تعزز خدمات النظافة وتطور البنية التحتية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصل بلدية عجلون الكبرى جهودها المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات وتحسين البنية التحتية من خلال حملات نظافة شاملة وترسيخ مفهوم البيئة النظيفة في مختلف مناطق المحافظة.



وقال رئيس لجنة البلدية المهندس محمد البشابشة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن البلدية تبذل جهدا كبيرا في تنفيذ حملات نظافة مستمرة في مناطق عجلون عنجرة عين جنا والروابي بهدف إزالة مختلف التشوهات البصرية التي تؤثر على المنظر الجمالي وتعزيز النظافة العامة.



وأضاف، إن حملات التقليم وإزالة الأعشاب الجافة وتنظيف الجزر الوسطية تأتي ضمن خطة شاملة للحفاظ على المظهر الجمالي والسلامة العامة.