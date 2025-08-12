في اليوم العالمي للشباب.. كيف نبني جيلا قويا وواعيا؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في كل عام، وتحديدًا في 12 أغسطس، يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للشباب. مناسبة رسمية أطلقتها الأمم المتحدة عام 1999 بهدف تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب، وتعزيز دورهم كشركاء أساسيين في التغيير والتنمية.



لكن السؤال الحقيقي اليوم هو: هل نزال نتعامل مع الشباب كـ "قادة المستقبل"، أم حان الوقت لنراهم كما هم فعلًا... قادة الحاضر؟

تحديات العصر في وجه الشباب

يعيش جيل اليوم في عالم سريع التغير، مليء بالفرص ولكن أيضًا بالتحديات الجادة، ومنها:

بطالة متزايدة رغم ارتفاع مستوى التعليم.

فجوة واضحة بين مهارات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل.

ضغط نفسي متصاعد بفعل التكنولوجيا، المقارنات، والتوقعات المجتمعية.

أزمات عالمية مثل التغير المناخي، النزاعات، وعدم الاستقرار السياسي.

كل هذه الظروف تجعل من الشباب الجهة الأكثر تضررًا، لكنها أيضًا تدفعهم نحو الإبداع والمبادرة والابتكار أكثر من أي وقت مضى.

الشباب يصنعون الفارق... الآن

لقد تغيّر المشهد. لم يعد التغيير حكرًا على من هم في مواقع السلطة أو على أصحاب الخبرات الطويلة. اليوم، يقود الشباب تغييرات حقيقية من خلال:

ريادة الأعمال: إطلاق مشاريع صغيرة تحل مشكلات حقيقية في مجتمعاتهم.

النشاط الرقمي: استخدام وسائل التواصل كمنصات للتوعية والمناصرة والتأثير.

المبادرات المجتمعية: تأسيس جمعيات ومنظمات تقود حملات تطوعية وإنسانية.

صوتهم السياسي: المشاركة في صناعة القرار، والمطالبة بالحقوق والمساءلة.



نذكر على سبيل المثال الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ التي غيّرت الخطاب البيئي العالمي، أو ملالا يوسفزاي، التي أصبحت رمزًا عالميًا لحق الفتيات في التعليم. وفي العالم العربي، هناك المئات من النماذج الشابة التي تقود مبادرات رائدة في مجالات البيئة، والصحة النفسية، والتعليم الرقمي.

ماذا يحتاج الشباب فعلًا؟

لكي يزدهر دور الشباب ويثمر، لا بد من بيئة حاضنة تدعمهم، من خلال:

التعليم العملي والمتطور الذي يواكب متطلبات العصر.

تمكين اقتصادي يفتح المجال للمشاريع الناشئة والوظائف المستدامة.

مساحات حوار ومشاركة تمكن الشباب من التعبير عن آرائهم بحرية.

دعم الصحة النفسية ومكافحة التنمر والعزلة.

الثقة والتمثيل السياسي الحقيقي في مواقع القرار.

رسالة إلى كل شاب وشابة

في اليوم العالمي للشباب، لا تكتفِ بالاحتفال. تذكر أن لك صوتًا، ورؤية، وقدرة على التغيير مهما كانت ظروفك.

ربما لن تقود ثورة أو تغيّر قانونًا، لكنك قد تُلهم من حولك، تؤسس مشروعًا صغيرًا، تطلق مبادرة، أو حتى تُحسن من نفسك كل يوم. وهذا بحد ذاته... صناعة فرق.

ختامًا

"الشباب ليسوا قادة المستقبل فقط... بل بناة الحاضر، وروح المجتمعات، وأمل العالم الحقيقي."

فلنمنحهم الأدوات، ولنثق بهم، لأن التغيير يبدأ اليوم، وليس غدًا.