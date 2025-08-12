في ظل موجات الحرّ... كيف تحافظ على سلامة هاتفك الذكي؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تواجه الهواتف الذكية خطراً كبيراً قد يؤثر على أدائها وحتى على سلامتها. فالحرارة المفرطة تؤدي إلى تدهور مكونات الهاتف، خصوصاً البطارية، وقد تصل أحياناً إلى حالات خطيرة مثل الانفجار. في هذا المقال، نوضح كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على الهواتف الذكية، ونقدم نصائح مهمة للحفاظ على جهازك آمنًا وفعّالًا.



كيف تؤثر الحرارة على الهاتف الذكي؟

البطارية

الحرارة المرتفعة فوق 35-40 درجة مئوية تسرّع من تدهور خلايا بطارية الليثيوم-أيون، مما يقلل عمرها الافتراضي. كما أن الشحن أثناء ارتفاع حرارة الجهاز يضاعف الضرر.

الأداء العام

عندما ترتفع حرارة المعالج، تقلل الهواتف من سرعة تشغيلها تلقائيًا لحماية المكونات، مما يؤدي إلى بطء في الاستجابة وتقليل أداء التطبيقات، خاصة الألعاب أو التصوير.

الشاشة

التعرض المباشر للشمس يمكن أن يرفع حرارة شاشة الهاتف، مما يؤدي إلى تآكل الألوان أو ظهور بقع مؤقتة في العرض.

المكونات الداخلية

الشرائح الإلكترونية وحساسات الكاميرا قد تتضرر بسبب الحرارة، وفي الحالات القصوى يمكن أن تتعرض لعطل دائم.

الأمان

في حالات نادرة، قد تؤدي الحرارة الشديدة إلى تمدد البطارية أو تسرب موادها، وهو ما قد يسبب انفجار الهاتف ويشكل خطرًا على المستخدم.



نصائح لحماية هاتفك من الحرارة

لا تترك هاتفك داخل السيارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

أوقف الشحن فورًا إذا لاحظت سخونة زائدة في الجهاز.

استخدم غطاءً واقيًا خفيفًا، أو أزل الغطاء أثناء الشحن لتقليل الاحتباس الحراري.

فعّل وضع الطيران عند عدم الحاجة للشبكة لتقليل استهلاك المعالج.

لا تلجأ إلى تبريد الهاتف بسرعة (مثل وضعه في الثلاجة أو أمام المكيف مباشرة)، لأن هذا قد يسبب تكاثف الرطوبة داخل الجهاز. الأفضل تبريده تدريجيًا في مكان مظلل وبارد.



خلاصة

الحرارة المفرطة تهدد هواتفنا الذكية بجعلها أقل كفاءة وربما غير آمنة. باتباع الإرشادات البسيطة المذكورة أعلاه، يمكننا حماية أجهزتنا من التلف وضمان استخدامها لفترة أطول مع أداء مستقر.

النهار