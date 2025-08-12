  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الطاقة والمعادن توجه رسالة هامة للأردنيين

2025-08-12 07:04:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجهت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رسالة هامة للأردنيين ، وتالياً التفاصيل :
- وصلنا لمرحلة ارتفاع غير مسبوق للأحمال (4700 ميغاواط) هي الأعلى بتاريخ المملكة، واجبنا جميعاً المساهمة بترشيد الاستهلاك بفترات الذروة لاستمرارية التزويد.
- ترشيدك اليوم يخفف الضغط عن الشبكة ويحافظ على تزويد الكهرباء للمستشفيات ومراكز الصحة والدفاع المدني والمرافق الحيوية.
- الوقت الآن يقترب من الذروة، ما بين الساعة (5–9 مساءً). نرجو تأجيل تشغيل الأجهزة ذات الأحمال المرتفعة، وإطفاء الإنارة غير الضرورية، فكل مساهمة تحدث فرقًا وتجنب الانقطاع.
- نجاح منظومة الكهرباء الوطنية يعتمد على تعاون الجميع (مواطنين وجهات معنية)، وترشيد الاستهلاك خاصة بفترة الذروة ركيزة أساسية لاستقرار الشبكة.
- خمس خطوات بسيطة اليوم = استمرارية التيار: ضبط المكيف على 24°، إطفاء الأجهزة غير الضرورية، تأجيل شحن المركبات خارج أوقات الذروة، تجنب استخدام الأجهزة ذات الأحمال المرتفعة بأوقات الذروة.

MENAFN12082025000208011052ID1109916857

