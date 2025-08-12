ماذا تفعل عند انقطاع الكهرباء خلال موجة الحر؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع استمرار موجات الحر الشديدة التي تضرب عدة مناطق، قد تترافق درجات الحرارة المرتفعة مع انقطاعات مفاجئة في التيار الكهربائي، ما يزيد من خطر التعرض للإجهاد الحراري أو حتى ضربة الشمس، خاصة بين كبار السن والأطفال.



ويوصي الخبراء بعدد من الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها عند انقطاع الكهرباء في ظل الحرّ:

- فصل الأجهزة الكهربائية من القوابس: فور انقطاع التيار، يجب فصل الأجهزة الكهربائية عن الكهرباء مباشرةً، مثل التلفاز، الكمبيوتر، المكيف، وغيرها، لحمايتها من تلف محتمل عند عودة التيار بشكل مفاجئ، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الفولت أو حريق كهربائي.

- البقاء في الظل أو في مكان جيّد التهوية: إذا لم تتوفر التهوية المكيّفة، يمكن استخدام مناشف مبللة أو مراوح يدوية لتبريد الجسم.

- شرب الماء باستمرار: لتفادي الجفاف، ينصح بشرب الماء بانتظام حتى دون الإحساس بالعطش.

- تجنّب الأنشطة البدنية المجهدة: يُفضّل تقليل الحركة قدر الإمكان خلال انقطاع الكهرباء لتجنب ارتفاع حرارة الجسم.

- إغلاق النوافذ نهاراً وفتحها ليلاً: للمحافظة على برودة المكان قدر المستطاع.

- عدم استخدام الشموع: تجنب استخدام الشموع كوسيلة إضاءة، لأنها قد تسبب حريقاً في حال تُركت دون مراقبة.

- اللجوء إلى أماكن مبرّدة عند الضرورة: مثل المراكز التجارية أو الأماكن العامة المكيفة، خصوصاً إذا طال الانقطاع.



ويشدد الأطباء على أهمية الانتباه لأعراض مثل: تسارع ضربات القلب، الدوار، الصداع أو الإغماء، كونها مؤشرات محتملة لضربة شمس تستدعي التدخل الطبي السريع.