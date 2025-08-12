  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
100 شهيد في غزة خلال 24 ساعة

2025-08-12 07:04:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت 100 شهيد و513 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 31 شهيدا و388 مصابا من منتظري المساعدات.
وأكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

