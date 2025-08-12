403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
100 شهيد في غزة خلال 24 ساعة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت 100 شهيد و513 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 31 شهيدا و388 مصابا من منتظري المساعدات.
وأكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها
حقيقة مأساة ابتلاع حوت الأوركا لجيسيكا رادكليف
عبارة على حائط المبكى تشعل الغضب في الكيان
الشهيد عودة الهذالين..لا ارض أخرى بقلم عيسى قراقع
الحكومة الإسبانية تطالب بالغاء حظر الاحتفالات الإسلامية
إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها