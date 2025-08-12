الأردن ومصر يوقِّعان 9 اتفاقيَّات ومذكَّرات تفاهم لتعزيز التَّعاون الثُّنائي في العديد من المجالات

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأردن ومصر يوقِّعان 9 اتفاقيَّات ومذكَّرات تفاهم لتعزيز التَّعاون الثُّنائي في العديد من المجالات
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتفقت الأردن ومصر على ضرورة تعزيز التَّعاون المشترك في مجالات الطَّاقة والرَّبط الكهربائي والاستثمار والصِّناعة والسِّياحة والنَّقل والترانزيت وغيرها من المجالات.
واكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانيَّة، ورفض سياسة التَّجويع في غزَّة والإجراءات الاستفزازيّة في الضفة الغربية والقدس.
واكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانيَّة، ورفض سياسة التَّجويع في غزَّة والإجراءات الاستفزازيّة في الضفة الغربية والقدس.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها
حقيقة مأساة ابتلاع حوت الأوركا لجيسيكا رادكليف
عبارة على حائط المبكى تشعل الغضب في الكيان
الشهيد عودة الهذالين..لا ارض أخرى بقلم عيسى قراقع
الحكومة الإسبانية تطالب بالغاء حظر الاحتفالات الإسلامية
إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها