الأردن ومصر يوقِّعان 9 اتفاقيَّات ومذكَّرات تفاهم لتعزيز التَّعاون الثُّنائي في العديد من المجالات

2025-08-12 07:03:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتفقت الأردن ومصر على ضرورة تعزيز التَّعاون المشترك في مجالات الطَّاقة والرَّبط الكهربائي والاستثمار والصِّناعة والسِّياحة والنَّقل والترانزيت وغيرها من المجالات.
واكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانيَّة، ورفض سياسة التَّجويع في غزَّة والإجراءات الاستفزازيّة في الضفة الغربية والقدس.


