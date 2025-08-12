  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الخيرية الهاشمية ولجنة زكاة المناصرة تنفذان مشروع تكايا الطعام في مناطق من غزة

2025-08-12 07:03:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ولجنة زكاة المناصرة مشروع تكايا الطعام في مختلف مناطق قطاع غزة.
ويهدف المشروع لتأمين الوجبات الساخنة من خلال تجهيزها وتوزيعها على أهلنا هناك.

