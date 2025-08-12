403
روبوت يعزف الطبول باحتراف ويتعلم كالبشر!
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طور باحثون من سويسرا وإيطاليا روبوتاً بشريّ الشكل يُجيد عزف الطبول بدقة مذهلة، وأطلقوا عليه اسم "عازف الطبول الآلي". الروبوت يعتمد على خوارزمية للتعلم المعزز، ويتعلم أداء الإيقاعات المعقدة كما يفعل العازفون البشر، بما في ذلك عبور الذراعين وتبديل العصي أثناء العزف.
وقد تم تدريبه على أنماط موسيقية مختلفة مثل الروك والجاز والمعدن، محققاً دقة عزف تجاوزت 90%.
ويسعى الفريق إلى نقله من بيئة المحاكاة إلى العروض الحيّة، ما قد يُحدث نقلة نوعية في استخدام الروبوتات ضمن المجال الفني والترفيهي.
النهار
