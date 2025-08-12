  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
روبوت يعزف الطبول باحتراف ويتعلم كالبشر!

روبوت يعزف الطبول باحتراف ويتعلم كالبشر!

2025-08-12 07:03:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طور باحثون من سويسرا وإيطاليا روبوتاً بشريّ الشكل يُجيد عزف الطبول بدقة مذهلة، وأطلقوا عليه اسم "عازف الطبول الآلي". الروبوت يعتمد على خوارزمية للتعلم المعزز، ويتعلم أداء الإيقاعات المعقدة كما يفعل العازفون البشر، بما في ذلك عبور الذراعين وتبديل العصي أثناء العزف.


وقد تم تدريبه على أنماط موسيقية مختلفة مثل الروك والجاز والمعدن، محققاً دقة عزف تجاوزت 90%.

ويسعى الفريق إلى نقله من بيئة المحاكاة إلى العروض الحيّة، ما قد يُحدث نقلة نوعية في استخدام الروبوتات ضمن المجال الفني والترفيهي.

النهار

MENAFN12082025000208011052ID1109916852

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث