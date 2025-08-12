  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تصريح سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في يوم الشباب الدولي 2025

2025-08-12 04:40:25
(MENAFN- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) يتعامل الشباب مع هذا العالم بطريقة مختلفة ومميزة، يأسرني الشغف الذي أراه في أعينهم، والفضول وحب الاستكشاف الذين يمتازون به ويتجلّى تميّزهم في الأثر الملموس الذي يُحدثونه، وفي الفرق الذي يصنعونه عبر فكرةٍ مميزة.. أو تصوّرٍ جديد.. أو تحدي المألوف. ومن خلال إبداعهم وتواصلهم وتعاونهم؛ يُعيدون تعريف مفهوم التقدم، ليصبح أكثر شمولًا وابتكارًا وإنسانية، وأكثر قدرة على مواجهة تحديات عصرنا.
ويأتي موضوع هذا العام ليوم الشباب الدولي "العمل الشبابي المحلي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما بعدها"، كتجسيدٍ حقيقي لما نعيشه فعلًا في دولة الإمارات وخارجها. ففي جميع أنحاء مدننا، يحوّل الشباب التحديات العالمية إلى فرص حيّة نابضة بالأمل، ينسجونها في سياساتنا، ويغزلون خيوطها في تفاصيل حياتنا اليومية؛ لنراها على هيئة حلول بيئية يبتكرها الطلاب، أو برامج ومبادرات تقنية وفنية ومجتمعية وغيرها، كل ذلك يؤكد على أن الابتكار قادرٌ على تغيير العالم إلى الأفضل.
وقد تعلمتُ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، الذي آمن بقدراتي كما أؤمن اليوم بقدرات شباب الإمارات، أن "قيمتنا الحقيقية تتعزّز من خلال قدرتنا على تغيير حياة الناس للأفضل"، وهو ما أره اليوم في شبابنا، في روحهم وإصرارهم على المبادرة، وفي إبداعهم وجرأتهم على الحلم، وعزمهم على بناء مستقبل أفضل.
فلننصت إليهم، ونستثمر فيهم، ونسير معهم، وكلنا ثقة أن العالم يتقدّم عندما يتولى الشباب زمام القيادة

