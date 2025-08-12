403
العلاج التكاملي يقدم بديلاً للجراحة: أم هندية تشفى من 5 أورام ليفية دون اللجوء إلى الجراحة
(MENAFN- Aster DM Healthcare) دبي، الإمارات العربية المتحدة - XX يوليو 2025 - تعافت أم هندية لطفلين مقيمة في دبي بشكل ملحوظ من أورام ليفية رحمية ضخمة ومنهكة دون الخضوع لعملية استئصال الرحم أو استخدام الأدوية الهرمونية بفضل علاج تكاملي قائم على المعالجة التكاملية من عيادة ويلث للطب البديل المعروفة بمزجها بين الحكمة التقليدية والعلاج الشمولي الحديث.
كانت السيدة الهندية ماهيندراجا جانانتي البالغة من العمر 46 عاماً وهي أم لطفلين، تعاني منذ أكثر من عامين من نزيف حاد ومتكرر وإرهاق لا يلين وشعور دائم بعدم الارتياح. وكشفت الفحوصات بالموجات فوق الصوتية عن وجود أكثر من خمسة أورام ليفية كبيرة أدت إلى تضخم رحمها بشكل كبير، مما تسبب في معاناة جسدية وعاطفية كبيرة. كما أكدت اختبارات الدم أنها مصابة بداء السكري. ومع ثبوت عدم فاعلية العلاجات التقليدية، نصح الأطباء التقليديون السيدة جانانتي باستئصال الرحم بالكامل كخيار وحيد قابل للتطبيق.
لكن السيدة جانانتي رفضت قبول الجراحة الجراحية كحل أخير. وبدلاً من ذلك، سعت إلى الحصول على الرعاية في مركز ويلث، حيث تمت معاينتها من قبل ممارسي المعالجة التكاملية الدكتور آشر شيخ والدكتور ياسر شافي. لم يركز نهجهم ليس فقط على أعراضها، بل على جسدها وعقلها وطاقتها بالكامل.
وأوضح الدكتور آشر شيخ قائلاً: ”لم تكن هذه مجرد حالة أورام ليفية، بل كان الأمر يتعلق بامرأة كانت تعاني بصمت لسنوات. لقد ركزنا على استعادة عافيتها بشكل عام، أي جسدياً وعاطفياً وحيوياً".
وضع الفريق في مركز ويلث خطة علاجية مخصصة على مدار عام كامل متجذرة في المعالجة التكاملية الكلاسيكية، وخالية من العمليات الجراحية والأدوية التي تعتمد على الهرمونات، وتضمنت الخطة علاجات طبيعية لطيفة تهدف إلى العمل مع آليات الشفاء الخاصة بالجسم. وسرعان ما بدأ هذا النهج في تحقيق النتائج المرجوة من خلال التغييرات الغذائية الواعية والنشاط البدني المستدام.
وفي غضون بضعة أشهر فقط، بدأت أعراض السيدة جانانتي في التراجع. وانحسر نزيفها، وازدادت مستويات طاقتها، وعادت حياتها اليومية مع عائلتها إلى طبيعتها. وأظهر فحص بالموجات فوق الصوتية للمتابعة أن جميع الأورام الليفية قد اختفت باستثناء ورم ليفي واحد تقلص حجمه بشكل ملحوظ. كما تمت السيطرة على داء السكري، الذي كان مصدر قلقها الرئيسي، دون الحاجة إلى الأدوية التقليدية.
”وقال الدكتور ياسر شافي: “على الرغم من أن الحالة كانت شائعة طبياً، خاصة بالنسبة للنساء في هذه الفئة العمرية، إلا أن ما جعلها مهمة هو قرار المريضة بمتابعة المعالجة التكاملية بدلاً من الطب التقليدي أو التدخلات الجراحية".
وأضاف الدكتور آشر شيخ قائلاً: "تذكرنا حالات مثل حالة السيدة جانانتي بقدرة الجسم العميقة على الشفاء عندما يتم دعمه بشكل كلي، فالأمر لا يتعلق فقط بمعالجة المرض، بل يتعلق بتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق العافية والشفاء الحقيقي. وتذكرنا معاناة السيدة جانانثي بأن الشفاء لا يتعلق دائماً بالجراحة واستئصال شيء ما، ففي بعض الأحيان، يتعلق الأمر بتغذية الجسم وإعادته إلى التوازن."
تُعد الأورام الليفية آفات غير سرطانية في الرحم وهي من بين أكثر المشاكل التناسلية شيوعاً التي تصيب النساء على مستوى العالم. ووفقاً للدكتورة شافي، فإنها تؤثر على ما يقرب من 12 إلى 25% من النساء، وفي الحالات الشديدة، غالباً ما يوصى بالجراحة كحل طبيعي.
لكن نجاح ويلث الشامل مع السيدة جانانتي يتحدى هذه القاعدة. والآن وقد أصبحت السيدة جانانتي بلا أدوية وتعيش حياة مفعمة بالحيوية والنشاط، وهي تواصل المتابعة الروتينية في ويلث للمحافظة على صحتها. وتقول إنها لا تشعر بأنها أكثر صحة جسدياً فحسب، بل إنها تشعر أيضاً بأنها أخف وزناً وأكثر قوة من الناحية العاطفية.
وعلى الرغم من أنّ ليست كل حالات الأورام الليفية تتطلب تدخلاً جراحياً، إلا أن أولئك اللواتي يواجهن أعراضاً مستمرة ومزعجة قد يستفدن من الطب البديل مثل الذي يوفره مركز ويلث؛ وهو نهج لطيف وغير جراحي وفعال ومتجذر في الرعاية الشخصية.
يشعر كل من د. شيخ ود. شافي بالتفاؤل بأن المزيد من النساء سوف يستكشفن الخيارات الشاملة قبل الالتزام بإجراء جراحة الأورام الليفية.
يقول الدكتور آشر شيخ: ”هناك قوة في فهم جسمك“. "عندما نجمع بين الطب الطبيعي وتغييرات واعية في نمط الحياة، فإننا لا نعالج المرض فقط، بل ندعم الشفاء الحقيقي.
