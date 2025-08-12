403
فريق نيسان للفورمولا إي يؤكّد مشاركة رولاند وناتو في الموسم الثاني عشر
يوكوهاما، اليابان (12 أغسطس 2025) – أعلن فريق نيسان للفورمولا إي عن تجديد ثقته بتشكيلته الحالية من السائقين لموسم 2025/2026 من بطولة الفورمولا إي العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ABB، حيث سيواصل كلٌّ من أوليفر رولاند ونورمان ناتو تمثيل الفريق على حلبات السباق العالمية.
وبعد موسم قوي للبطولة في نسختها الحادية عشرة، تمكّن فيه فريق نيسان للفورمولا إي من تحقيق المركز الثالث في بطولة الفرق، وهو أفضل إنجاز للفريق منذ أن تولّت نيسان إدارته بالكامل، حيث يتطلّع الفريق إلى مواصلة هذا الزخم التصاعدي في الموسم المقبل. ويسهم الحفاظ على التشكيلة نفسها في تعزيز الانسجام، ما يتيح للسائقين البناء على النتائج الإيجابية التي تحققت على الحلبة وخارجها خلال موسم 2024/2025، والمتابعة قدمًا على نفس المسار.
وسيتابع أوليفر رولاند، بطل العالم الحالي في الفورمولا إي، تمثيل الفريق للموسم السادس ضمن عقد يمتد لعدة سنوات، وذلك بعد موسم مذهل أحرز خلاله لقب السائقين، إلى جانب تحقيق المركز الأول في الأنطلاق ثلاث مرّات، وصعوده إلى منصة التتويج سبع مرات، منها أربع انتصارات. وكان السائق البريطاني قد بدأ مسيرته الكاملة في البطولة مع الفريق الياباني في الموسم الخامس، وهو أيضًا الموسم الأول لعلامة نيسان في الفورمولا إي، وشارك مع الفريق في ثلاثة مواسم، قبل أن يعود مجددًا قبيل انطلاق الموسم العاشر، ويحقق مشاركة قوية توّجها بلقبه العالمي الأول في الموسم الحادي عشر.
كما يستعد السائق الفرنسي نورمان ناتو الفائز بأحد سباقات البطولة لخوض موسمه الثالث مع فريق نيسان للفورمولا إي، بالشراكة مع رولاند. وكان ناتو قد انضم إلى الفريق في الموسم التاسع، حيث تمكن من حصد النقاط بانتظام، وصعد لأول مرة إلى منصّة التتويج تحت إدارة نيسان الكاملة في سباق روما. وبعد موسم من الغياب، عاد ناتو لينضم إلى رولاند، وقدّم أداءً ثابتًا نجح في اختتامه بالحصول على مركز الانطلاق الأول في ميامي.
وقال طوماسو فولبي، المدير الإداري ومدير فريق نيسان للفورمولا إي: "بعد موسم ناجح للغاية، قررنا الإبقاء على تشكيلة السائقين كما هي في الموسم الثاني عشر. فمنذ تولينا إدارة الفريق بالكامل، حرصنا على تمكين عملياتنا مع تطلّعنا إلى تعزيز التقدّم الذي أحرزناه على الصعيدين الفني والتنظيمي. وأنا على ثقة بأن الاستقرار والانسجام بين أوليفر ونورمان سيمنحاننا دفعة قوية لمواصلة طموحاتنا على هذا المسار الاستثنائي والمنافسة على البطولات الثلاث من جديد في الموسم المقبل".
بدوره، قال أوليفر رولاند، سائق فريق نيسان فورمولا إي: "أسعدني للغاية توقيع عقد متعدّد السنوات ومواصلة مشواري للموسم السادس مع فريق نيسان للفورمولا إي. وقد كان ما أنجزناه منذ عودتي في موسم 2023/2024 استثنائيًا بالفعل، وأشعر أن هذا الفريق هو بيتي الحقيقي، فعلاقتي معهم تعتمد على الثقة والدعم المتبادل. هدفنا في الموسم الثاني عشر هو تكرار نجاح الموسم الماضي وتحقيق نتائج أقوى، ونحن مدركون في الوقت نفسه أهمية العمل بجدّ خلال توقف الموسم لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة."
ومن جانبه قال نورمان ناتو، سائق فريق نيسان للفورمولا إي:"كنت أطمح منذ البداية إلى تمديد فترة بقائي مع الفريق، وأنا سعيد جدًا بمواصلة مشواري مع نيسان لموسم ثالث، والثاني على التوالي، وهو ما يمنحني ثقة كبيرة لمواصلة النجاح. ما زالت هناك مجالات عديدة لتحسين أدائي، ولكنني في هذا العام لست مضطرًا للبدء من الصفر، حيث يمكنني الاستفادة مما تعلّمته في الموسم الحادي عشر لتحقيق نتائج أفضل مستقبلاً. وأنا على ثقة بأن أوليفر سيقدم مرة أخرى أداءً عالياً، وأنا متفائل بقدرتنا على المنافسة معًا في بطولة الفرق."
