403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 8 (كونا) --
الثاني عشر من أغسطس
------------------
1783 - وقوع معركة الرقة في عهد أمير الكويت الشيخ عبدالله الأول الصباح الحاكم الثاني للكويت بين الكويتيين وقبيلة بني كعب (أمراء عربستان) وكانت المعركة البحرية الأولى في تاريخ الكويت حيث اندلعت في منطقة تسمى الرقة بين جزيرتي فيلكا وبوبيان.
1961 - جامعة الدول العربية والكويت تتوصلان إلى اتفاق لتنظيم انتشار قوات الأمن التابعة للجامعة في الكويت التي وصلت فعلا في 10 سبتمبر من العام نفسه وانتشرت على طول الجانب الكويتي من الحدود مع العراق بسبب التهديدات العراقية للكويت أثناء فترة حكم عبدالكريم قاسم الذي طالب بضم الكويت بعد أن أعلنت استقلالها.
1962 - المجلس التأسيسي يبدأ النظر في مشروع الدستور.
1962 -أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يوقع اتفاقية الدفاع العربي المشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عبدالخالق حسونة.
1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس 1949.
1980 - افتتاح شاطئ المسيلة على مساحة 73600 متر مربع ويضم ثلاثة أحواض للسباحة وألعابا مائية للأطفال وأخرى شاطئية وحدائق ومساحات خضراء ومطاعم.
1986 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما في شأن وزارة النفط بحيث تتولى شؤون الثروة النفطية واستغلالها وتطويرها بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي.
1986 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما في شأن وزارة المالية بحيث تتولى شؤون الخزانة العامة للدولة وتوجيه استثماراتها في الداخل والخارج.
1990 - صدام حسين يضع شروطا لانسحاب قواته من الكويت دعا فيها لانسحاب القوات الأمريكية من السعودية وانسحاب إسرائيل من فلسطين وسوريا ولبنان مقابل ترتيبات مع الكويت تأخذ في اعتبارها ما أسماه بحقوق بلاده التاريخية في الكويت.
1997 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يدشن في حفل أقيم في متحف الكويت الوطني (بوم المهلب) أحد المعالم التاريخية التي يزخر بها تاريخ الكويت القديم.
1999 - شركة البترول الوطنية ترفع أسعار المحروقات بنسب متفاوتة تراوحت بين 30 و50 في المئة.
2005 - وفاة الشاعر منصور الخرقاوي عن عمر ناهز 80 عاما ويعد أحد أعلام الشعر الشعبي في الكويت.
2012 - رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يرفع إلى أمير الكويت رسالة تتعلق بتعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 20 يونيو المتعلق باستعادة مجلس 2009 المنحل سلطاته الذي سبق أن صدر مرسوم بحله بتاريخ 16/12/2011.
2017 - منتخب رماة الكويت في رماية (السكيت) رجال (فرق) المكون من عبدالله الطرقي ومنصور الطرقي وعبدالعزيز السعد يحصل على المركز الأول في البطولة الآسيوية للرماية المقامة في كازاخستان.
2017 - وزارة الداخلية تلقي القبض على 12 شخصا من المحكومين نهائيا فيما يسمى بخلية العبدلي إنفاذا لحكم محكمة التمييز.
2024 - وفاة عميد أسرة آل الصباح الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني عن عمر ناهز 98 عاما بعد مسيرة حافلة في خدمة الوطن والمواطنين. (النهاية)
م ب ر / ن س ن
الثاني عشر من أغسطس
------------------
1783 - وقوع معركة الرقة في عهد أمير الكويت الشيخ عبدالله الأول الصباح الحاكم الثاني للكويت بين الكويتيين وقبيلة بني كعب (أمراء عربستان) وكانت المعركة البحرية الأولى في تاريخ الكويت حيث اندلعت في منطقة تسمى الرقة بين جزيرتي فيلكا وبوبيان.
1961 - جامعة الدول العربية والكويت تتوصلان إلى اتفاق لتنظيم انتشار قوات الأمن التابعة للجامعة في الكويت التي وصلت فعلا في 10 سبتمبر من العام نفسه وانتشرت على طول الجانب الكويتي من الحدود مع العراق بسبب التهديدات العراقية للكويت أثناء فترة حكم عبدالكريم قاسم الذي طالب بضم الكويت بعد أن أعلنت استقلالها.
1962 - المجلس التأسيسي يبدأ النظر في مشروع الدستور.
1962 -أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يوقع اتفاقية الدفاع العربي المشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عبدالخالق حسونة.
1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس 1949.
1980 - افتتاح شاطئ المسيلة على مساحة 73600 متر مربع ويضم ثلاثة أحواض للسباحة وألعابا مائية للأطفال وأخرى شاطئية وحدائق ومساحات خضراء ومطاعم.
1986 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما في شأن وزارة النفط بحيث تتولى شؤون الثروة النفطية واستغلالها وتطويرها بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي.
1986 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما في شأن وزارة المالية بحيث تتولى شؤون الخزانة العامة للدولة وتوجيه استثماراتها في الداخل والخارج.
1990 - صدام حسين يضع شروطا لانسحاب قواته من الكويت دعا فيها لانسحاب القوات الأمريكية من السعودية وانسحاب إسرائيل من فلسطين وسوريا ولبنان مقابل ترتيبات مع الكويت تأخذ في اعتبارها ما أسماه بحقوق بلاده التاريخية في الكويت.
1997 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يدشن في حفل أقيم في متحف الكويت الوطني (بوم المهلب) أحد المعالم التاريخية التي يزخر بها تاريخ الكويت القديم.
1999 - شركة البترول الوطنية ترفع أسعار المحروقات بنسب متفاوتة تراوحت بين 30 و50 في المئة.
2005 - وفاة الشاعر منصور الخرقاوي عن عمر ناهز 80 عاما ويعد أحد أعلام الشعر الشعبي في الكويت.
2012 - رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يرفع إلى أمير الكويت رسالة تتعلق بتعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 20 يونيو المتعلق باستعادة مجلس 2009 المنحل سلطاته الذي سبق أن صدر مرسوم بحله بتاريخ 16/12/2011.
2017 - منتخب رماة الكويت في رماية (السكيت) رجال (فرق) المكون من عبدالله الطرقي ومنصور الطرقي وعبدالعزيز السعد يحصل على المركز الأول في البطولة الآسيوية للرماية المقامة في كازاخستان.
2017 - وزارة الداخلية تلقي القبض على 12 شخصا من المحكومين نهائيا فيما يسمى بخلية العبدلي إنفاذا لحكم محكمة التمييز.
2024 - وفاة عميد أسرة آل الصباح الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني عن عمر ناهز 98 عاما بعد مسيرة حافلة في خدمة الوطن والمواطنين. (النهاية)
م ب ر / ن س ن
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
المصالح الوطنية السعودية
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار
جماهير غفيرة تقدم التعازي بالفقيدة مزيونة ابو سرور ببيت عزاء في رام الله
عين على القدس يسلط الضوء على تصاعد أوامر الهدم الذاتي من قبل الاحتلال
فرنسا توقف تجديد تأشيرات عمل موظفي العال الإسرائيلية
عبارة على حائط المبكى تشعل الغضب في الكيان