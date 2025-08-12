  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

2025-08-12 04:15:09
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 8 (كونا) --

الثاني عشر من أغسطس
------------------

1783 - وقوع معركة الرقة في عهد أمير الكويت الشيخ عبدالله الأول الصباح الحاكم الثاني للكويت بين الكويتيين وقبيلة بني كعب (أمراء عربستان) وكانت المعركة البحرية الأولى في تاريخ الكويت حيث اندلعت في منطقة تسمى الرقة بين جزيرتي فيلكا وبوبيان.
1961 - جامعة الدول العربية والكويت تتوصلان إلى اتفاق لتنظيم انتشار قوات الأمن التابعة للجامعة في الكويت التي وصلت فعلا في 10 سبتمبر من العام نفسه وانتشرت على طول الجانب الكويتي من الحدود مع العراق بسبب التهديدات العراقية للكويت أثناء فترة حكم عبدالكريم قاسم الذي طالب بضم الكويت بعد أن أعلنت استقلالها.
1962 - المجلس التأسيسي يبدأ النظر في مشروع الدستور.
1962 -أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يوقع اتفاقية الدفاع العربي المشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عبدالخالق حسونة.
1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس 1949.
1980 - افتتاح شاطئ المسيلة على مساحة 73600 متر مربع ويضم ثلاثة أحواض للسباحة وألعابا مائية للأطفال وأخرى شاطئية وحدائق ومساحات خضراء ومطاعم.
1986 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما في شأن وزارة النفط بحيث تتولى شؤون الثروة النفطية واستغلالها وتطويرها بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي.
1986 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما في شأن وزارة المالية بحيث تتولى شؤون الخزانة العامة للدولة وتوجيه استثماراتها في الداخل والخارج.
1990 - صدام حسين يضع شروطا لانسحاب قواته من الكويت دعا فيها لانسحاب القوات الأمريكية من السعودية وانسحاب إسرائيل من فلسطين وسوريا ولبنان مقابل ترتيبات مع الكويت تأخذ في اعتبارها ما أسماه بحقوق بلاده التاريخية في الكويت.
1997 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يدشن في حفل أقيم في متحف الكويت الوطني (بوم المهلب) أحد المعالم التاريخية التي يزخر بها تاريخ الكويت القديم.
1999 - شركة البترول الوطنية ترفع أسعار المحروقات بنسب متفاوتة تراوحت بين 30 و50 في المئة.
2005 - وفاة الشاعر منصور الخرقاوي عن عمر ناهز 80 عاما ويعد أحد أعلام الشعر الشعبي في الكويت.
2012 - رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يرفع إلى أمير الكويت رسالة تتعلق بتعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 20 يونيو المتعلق باستعادة مجلس 2009 المنحل سلطاته الذي سبق أن صدر مرسوم بحله بتاريخ 16/12/2011.
2017 - منتخب رماة الكويت في رماية (السكيت) رجال (فرق) المكون من عبدالله الطرقي ومنصور الطرقي وعبدالعزيز السعد يحصل على المركز الأول في البطولة الآسيوية للرماية المقامة في كازاخستان.
2017 - وزارة الداخلية تلقي القبض على 12 شخصا من المحكومين نهائيا فيما يسمى بخلية العبدلي إنفاذا لحكم محكمة التمييز.
2024 - وفاة عميد أسرة آل الصباح الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني عن عمر ناهز 98 عاما بعد مسيرة حافلة في خدمة الوطن والمواطنين. (النهاية)

