إقلاع الطائرة الثانية من الجسر الجوي الكويتي الثاني محملة بـ10 أطنان مساعدات غذائية للأشقاء في غزة

إقلاع الطائرة الثانية من الجسر الجوي الكويتي الثاني محملة بـ10 أطنان مساعدات غذائية للأشقاء في غزة
الكويت – 12 – 8 (كونا) –- أقلعت صباح اليوم الثلاثاء الطائرة الإغاثية الثانية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متجهة إلى مطار ماركا العسكري في الأردن محملة بـ10 أطنان من المواد الغذائية الأساسية المخصصة بشكل عاجل لدعم الأشقاء في قطاع غزة في ظل ظروفهم الإنسانية القاسية.
وتأتي هذه الرحلة بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع أن تسيير هذه الطائرة الإغاثية الثانية من الجسر الجوي الكويتي الثاني المخصص للأشقاء الفلسطينيين يجسد النهج الإنساني الراسخ لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مساندة الشعوب المنكوبة والتخفيف من معاناتها.
وقال المغامس إن هذه الشحنة تم تجهيزها بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لضمان جودة المساعدات إلى جانب التعاون مع الجهات الرسمية الكويتية بشكل متواصل بغية سرعة إيصالها للإسهام في تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية داخل القطاع.
وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا مع سفارة دولة الكويت في الأردن والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتسليم المساعدات وتحديد الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية للأشقاء الفلسطينيين.
وأشار إلى ترتيبات جارية مع وزارتي الخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية لتسيير رحلات إضافية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الثاني إلى قطاع غزة معربا عن الشكر للمانحين والجهات الرسمية الكويتية على تسهيل الإجراءات وتسريع إيصال المساعدات.
وشدد على أن حملة (فزعة لغزة) تعكس ما جبل عليه أهل الكويت قيادة وشعبا في الوقوف إلى جانب الأشقاء مستمدة عطاءها من دورها التاريخي باعتبارها مركزا للعمل الإنساني إقليميا وعالميا. (النهاية)
