إقلاع الطائرة الثانية من الجسر الجوي الكويتي الثاني محملة بـ10 أطنان مساعدات غذائية للأشقاء في غزة

2025-08-12 04:15:08
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري
الكويت – 12 – 8 (كونا) –- أقلعت صباح اليوم الثلاثاء الطائرة الإغاثية الثانية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متجهة إلى مطار ماركا العسكري في الأردن محملة بـ10 أطنان من المواد الغذائية الأساسية المخصصة بشكل عاجل لدعم الأشقاء في قطاع غزة في ظل ظروفهم الإنسانية القاسية.
وتأتي هذه الرحلة بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع أن تسيير هذه الطائرة الإغاثية الثانية من الجسر الجوي الكويتي الثاني المخصص للأشقاء الفلسطينيين يجسد النهج الإنساني الراسخ لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مساندة الشعوب المنكوبة والتخفيف من معاناتها.
وقال المغامس إن هذه الشحنة تم تجهيزها بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لضمان جودة المساعدات إلى جانب التعاون مع الجهات الرسمية الكويتية بشكل متواصل بغية سرعة إيصالها للإسهام في تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية داخل القطاع.
وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا مع سفارة دولة الكويت في الأردن والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتسليم المساعدات وتحديد الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية للأشقاء الفلسطينيين.
وأشار إلى ترتيبات جارية مع وزارتي الخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية لتسيير رحلات إضافية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الثاني إلى قطاع غزة معربا عن الشكر للمانحين والجهات الرسمية الكويتية على تسهيل الإجراءات وتسريع إيصال المساعدات.
وشدد على أن حملة (فزعة لغزة) تعكس ما جبل عليه أهل الكويت قيادة وشعبا في الوقوف إلى جانب الأشقاء مستمدة عطاءها من دورها التاريخي باعتبارها مركزا للعمل الإنساني إقليميا وعالميا. (النهاية)

