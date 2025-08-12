403
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 50 سنتا ليبلغ 31ر69 دولار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 8 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 50 سنتا ليبلغ 31ر69 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 81ر69 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات لتبلغ 63ر66 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات لتبلغ 96ر63 دولار. (النهاية)
