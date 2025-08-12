سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 50 سنتا ليبلغ 31ر69 دولار

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2025-08-12 04:15:08
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 8 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 50 سنتا ليبلغ 31ر69 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 81ر69 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات لتبلغ 63ر66 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات لتبلغ 96ر63 دولار. (النهاية)

