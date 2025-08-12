  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(الداخلية): ضبط تشكيل إجرامي مسلح بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية

2025-08-12 04:15:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل إجرامي مسلح مكون من ثلاثة متهمين من المقيمين بصورة غير قانونية بعد توافر الأدلة على تورطهم في حيازة وترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن ذلك ياتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وملاحقة المتورطين في تهريبها وترويجها.
وأضافت أن التحريات والمتابعة الدقيقة أسفرت عن قيام المتهمين باستخدام موقع في منطقة بر السالمي لتخزين وترويج المواد المخدرة حيث تمت مداهمته بعد الحصول على الإذن القانوني اللازم وعثر بحوزة المتهمين على كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.
وأوضحت أن المضبوطات شملت نحو 4 كيلوغرامات من مادة الحشيش و100 غرام من الماريجوانا وكيلوغرام من بودرة (الليريكا) إضافة إلى 25 ألف كبسولة وقرص من المؤثرات العقلية إلى جانب عدد 3 ميزان إلكتروني حساس وسلاحين ناريين من نوع (كلاشنكوف) و6 مسدسات وكمية من الذخائر.
وذكرت الوزارة أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم مؤكدة استمرار حملاتها المكثفة وجهودها الأمنية لملاحقة وضبط المتورطين في قضايا المخدرات حفاظا على المجتمع واستقراره وحماية لأفراده من هذه السموم المدمرة. (النهاية) ع ح ك / أ ن د

