قلعة (موسى) في لبنان.. عمل فني فريد يجمع بين الحلم والإصرار

2025-08-12 04:15:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز العتيبي (تحقيق مصور)
بيروت – 12 – 8 (كونا) -- على سفح جبال (الشوف) اللبنانية وبين أحضان الطبيعة الآسرة تقف قلعة (موسى) كعمل فني فريد يجمع بين الحلم والإصرار الشخصي على بناء معلم تاريخي في رحلة شاقة استمرت نحو 60 عاما.
ويبدأ الزائر للقلعة رحلة بصرية تحكي قصة (موسى المعماري) الذي بنى هذا الصرح الحجري بيديه ليؤكد أن الأحلام مهما بدت مستحيلة يمكن أن تتحول إلى واقع يحمل اسم صاحبه ويخلده.
وتضم القلعة أكثر من 70 مشهدا شمعيا منحوتة بدقة تجسد الحياة اللبنانية التقليدية بتفاصيلها إلى جانب معرض غني بالأسلحة القديمة مثل البنادق والسيوف والخناجر وغرف تراثية وزخارف ونقوش تزين الجدران بإطلالات بانورامية. (النهاية)

