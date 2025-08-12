قلعة (موسى) في لبنان.. عمل فني فريد يجمع بين الحلم والإصرار

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
قلعة (موسى) في لبنان.. عمل فني فريد يجمع بين الحلم والإصرار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز العتيبي (تحقيق مصور)
بيروت – 12 – 8 (كونا) -- على سفح جبال (الشوف) اللبنانية وبين أحضان الطبيعة الآسرة تقف قلعة (موسى) كعمل فني فريد يجمع بين الحلم والإصرار الشخصي على بناء معلم تاريخي في رحلة شاقة استمرت نحو 60 عاما.
ويبدأ الزائر للقلعة رحلة بصرية تحكي قصة (موسى المعماري) الذي بنى هذا الصرح الحجري بيديه ليؤكد أن الأحلام مهما بدت مستحيلة يمكن أن تتحول إلى واقع يحمل اسم صاحبه ويخلده.
وتضم القلعة أكثر من 70 مشهدا شمعيا منحوتة بدقة تجسد الحياة اللبنانية التقليدية بتفاصيلها إلى جانب معرض غني بالأسلحة القديمة مثل البنادق والسيوف والخناجر وغرف تراثية وزخارف ونقوش تزين الجدران بإطلالات بانورامية. (النهاية)
ف ز / م ج ب
بيروت – 12 – 8 (كونا) -- على سفح جبال (الشوف) اللبنانية وبين أحضان الطبيعة الآسرة تقف قلعة (موسى) كعمل فني فريد يجمع بين الحلم والإصرار الشخصي على بناء معلم تاريخي في رحلة شاقة استمرت نحو 60 عاما.
ويبدأ الزائر للقلعة رحلة بصرية تحكي قصة (موسى المعماري) الذي بنى هذا الصرح الحجري بيديه ليؤكد أن الأحلام مهما بدت مستحيلة يمكن أن تتحول إلى واقع يحمل اسم صاحبه ويخلده.
وتضم القلعة أكثر من 70 مشهدا شمعيا منحوتة بدقة تجسد الحياة اللبنانية التقليدية بتفاصيلها إلى جانب معرض غني بالأسلحة القديمة مثل البنادق والسيوف والخناجر وغرف تراثية وزخارف ونقوش تزين الجدران بإطلالات بانورامية. (النهاية)
ف ز / م ج ب
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
المصالح الوطنية السعودية
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار
جماهير غفيرة تقدم التعازي بالفقيدة مزيونة ابو سرور ببيت عزاء في رام الله
عين على القدس يسلط الضوء على تصاعد أوامر الهدم الذاتي من قبل الاحتلال
فرنسا توقف تجديد تأشيرات عمل موظفي العال الإسرائيلية
عبارة على حائط المبكى تشعل الغضب في الكيان