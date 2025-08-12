بقاء المملكة تحت تأثير الموجة الحارة اليوم وغدًا وانخفاض تدريجي على الحرارة الخميس

بقاء المملكة تحت تأثير الموجة الحارة اليوم وغدًا وانخفاض تدريجي على الحرارة الخميس
عمان 12 آب (بترا)- تبقى المملكة اليوم الثلاثاء تحت تأثير الموجة الحارة، ويكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع مع ساعات الظهيرة ان تتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع باذن الله تعالى هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، ويحتمل ان تكون الهطولات في جنوب وشرق المملكة غزيرة لفترة قصيرة قد يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية و انعدامها احيانا على الطرق الخارجية، داعية المواطنين بعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، وعدم ترك مخلفات النيران واعقاب السجائر في المناطق الحرجية، وعدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات، والإكثار من شرب السوائل خاصة المياه.
ويبقى الطقس يوم غد الأربعاء، حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع مع ساعات الظهيرة ان تتجدد حالة عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع باذن الله تعالى هطول زخات من المطر خاصة في جنوب المملكة، ويحتمل ان تكون الهطولات في جنوب وشرق المملكة غزيرة لفترة قصيرة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر في ساعات المساء.
اما الخميس، فيطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
كما ويطرأ الجمعة إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 42 - 29 درجة مئوية، وفي غرب عمان 40 - 27، وفي المرتفعات الشمالية 38 - 27، وفي مرتفعات الشراة 38 - 26، وفي مناطق البادية 44 - 29، وفي مناطق السهول 40 - 26، وفي الأغوار الشمالية 45 - 29، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 34، وفي البحر الميت 42 - 33، وفي خليج العقبة 44 - 33 درجة مئوية.
