بقاء المملكة تحت تأثير الموجة الحارة اليوم وغدًا وانخفاض تدريجي على الحرارة الخميس

2025-08-12 12:07:08
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 آب (بترا)- تبقى المملكة اليوم الثلاثاء تحت تأثير الموجة الحارة، ويكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع مع ساعات الظهيرة ان تتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع باذن الله تعالى هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، ويحتمل ان تكون الهطولات في جنوب وشرق المملكة غزيرة لفترة قصيرة قد يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية و انعدامها احيانا على الطرق الخارجية، داعية المواطنين بعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، وعدم ترك مخلفات النيران واعقاب السجائر في المناطق الحرجية، وعدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات، والإكثار من شرب السوائل خاصة المياه.
ويبقى الطقس يوم غد الأربعاء، حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع مع ساعات الظهيرة ان تتجدد حالة عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع باذن الله تعالى هطول زخات من المطر خاصة في جنوب المملكة، ويحتمل ان تكون الهطولات في جنوب وشرق المملكة غزيرة لفترة قصيرة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر في ساعات المساء.
اما الخميس، فيطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
كما ويطرأ الجمعة إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 42 - 29 درجة مئوية، وفي غرب عمان 40 - 27، وفي المرتفعات الشمالية 38 - 27، وفي مرتفعات الشراة 38 - 26، وفي مناطق البادية 44 - 29، وفي مناطق السهول 40 - 26، وفي الأغوار الشمالية 45 - 29، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 34، وفي البحر الميت 42 - 33، وفي خليج العقبة 44 - 33 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/ س س
12/08/2025 06:31:20

