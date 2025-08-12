  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على خان يونس

شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على خان يونس

2025-08-12 12:05:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 5 فلسطينيين واصيب آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مواصي بخان يونس.


MENAFN12082025000208011052ID1109915220

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث