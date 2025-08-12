  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم

2025-08-12 12:05:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية سيبدأ اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء 12 آب 2025، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلًا من يوم الثلاثاء 19 من الشهر نفسه، عبر الموقع الإلكتروني للوحدة: ، قسم مرحلة البكالوريوس.
ويحق للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدل 65% فأكثر الدخول إلى الموقع وتعبئة طلب الالتحاق وتخزين خياراتهم، ثم تسديد رسم الطلب البالغ 15 دينارًا أردنيًا عبر خدمة "إي-فواتيركم" باستخدام الرقم الوطني كرقم دفع إلكتروني.
وتتوفّر خدمة الدفع الإلكتروني من خلال قنوات متعددة، أبرزها: مكاتب البريد الأردني، الحسابات البنكية عبر الإنترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، إضافة إلى محلات الصرافة المعتمدة.
ودعت الوحدة الطلبة إلى الاطلاع على تفاصيل آلية تقديم الطلبات، وقنوات الدفع، والإرشادات المتعلقة بها، من خلال زيارة موقعها الإلكتروني: ، قسم مرحلة البكالوريوس.


MENAFN12082025000208011052ID1109915219

