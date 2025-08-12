403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مداهمات للمنازل في جنين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت قناة الأقصى الفضائية -نقلا عن مصادر - بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت فجر اليوم الثلاثاء منازل خلال اقتحامها الحي الشرقي في مدينة جنين (شمالي الضفة) الغربية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن مقتل "بيليه فلسطين"
4700 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم
إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها
ماكرون: الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة كارثة غير مسبوقة بخطورتها
مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الحكومة - أسماء
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم