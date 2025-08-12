  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مداهمات للمنازل في جنين

مداهمات للمنازل في جنين

2025-08-12 12:05:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت قناة الأقصى الفضائية -نقلا عن مصادر - بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت فجر اليوم الثلاثاء منازل خلال اقتحامها الحي الشرقي في مدينة جنين (شمالي الضفة) الغربية.

MENAFN12082025000208011052ID1109915217

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث