اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء المرشحين للدفعة الأولى لبرنامج الدبلوم العالي في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة، المنتهي بالتعيين على نفقة الوزارة، والذي يُعقد في الجامعة الأردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة، للعام الجامعي 2025/2026.
