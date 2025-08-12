  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

2025-08-12 12:05:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء المرشحين للدفعة الأولى لبرنامج الدبلوم العالي في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة، المنتهي بالتعيين على نفقة الوزارة، والذي يُعقد في الجامعة الأردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة، للعام الجامعي 2025/2026.

التفاصيل:

