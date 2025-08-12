الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد - رابط
وبيّنت القيادة أن تكاليف الدراسة تكون على حساب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبراتب تلميذ مجند وحسب التعليمات طيلة مدة الدراسة.
يُمنح من يقع عليه الاختيار رتبة رقيب لخريجي معهد الأجهزة الطبية، ورتبة عريف لخريجي الدبلوم الشامل، وجندي أول للفنيين.
وأضافت القيادة في البيان أنه سيتم ابتعاث الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للتجسير في الجامعات الأردنية للحصول على درجة البكالوريوس وعلى نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
ودعت الراغبين بالتسجيل لكليات المجتمع العسكرية إلى التقدّم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد mil)، والذي سيتم تفعيله مجانًا اعتبارًا من الساعة (09:00) اليوم الثلاثاء الموافق 12 آب 2025، ولغاية الساعة (18:00) يوم الاثنين الموافق 25 آب 2025، وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
وأشارت إلى طالبي المزيد من المعلومات مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ()، والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد ( href="" mi ).
الشـــــــــروط:
أ. أن يكون أردني الجنسية.
ب. أن يكون من مواليد 1/1/2005 ولغاية 31/12/2007.
جـ. أن يكون لائقًا للخدمة العسكرية من الناحية الصحية.
د. أن لا يقل الطول عن 160 سم وأن يتناسب الوزن مع الطول.
هـ. أن يكون حاصلًا على شهادة الدراسة الثانوية العامة (ناجح)، وأن يكون المعدل حسب التخصصات المبينة في الجدول.
و. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ز. أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.
ح. معادلة الشهادات الخارجية من وزارة التربية والتعليم وحسب الأصول.
ط. أن لا يكون للمتقدمين شقيق / شقيقة على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤتة الجناح العسكري، كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية، كلية الأميرة منى للتمريض، كلية الأمير حسين الجوية، الكلية العسكرية الملكية، معهد الأجهزة الطبية، كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن الطبية المساندة، كليات المجتمع العسكرية، كلية الأمير فيصل الفنية، وفي جميع كليات ومعاهد القوات المسلحة، والبعثات الخارجية).
ي. أن يكون المتقدم لبرنامج الدبلوم أعزب ويبقى كذلك طيلة فترة الدراسة.
ك. كل من يقع عليه الاختيار فيما بعد لبرنامج الدبلوم عليه إحضار الكفالة العدلية المطلوبة.
ل. أن لا يكون له خدمة سابقة بالصبغة العسكرية أو بالصبغة المدنية في القوات المسلحة - الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية.
الوثائق المطلوبة:
أ. نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول، والذي سيتم إرساله برسالة نصية من خلال المركز العسكري للتجنيد للذين يقع عليهم الاختيار للتنافس.
ب. الهوية الشخصية + صورة مصدقة عنها.
جـ. كشف العلامات الأصلي أو صورة مصدقة عنه.
د. معادلة الشهادات الخارجية من وزارة التربية والتعليم وحسب الأصول.
هـ. صورة شخصية حديثة عدد (4) قياس 4×6، خلفية بيضاء.
و. شهادة ولادة أصلية أو صورة مصدقة عنها.
ز. صورة مصدقة عن دفتر العائلة (صفحة الأب)، أو صورة مصدقة عن شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى، مثبت عليها مكان ولادة الأب.
حـ. دفتر خدمة العلم مؤجل تأجيلًا ساري المفعول.
طـ. إحضار قرار التقاعد الأصل أو صورة مصدقة عنه، أو شهادة خطية تثبت بأن أحد الوالدين العسكريين على رأس عمله في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، أو إحضار شهادة خطية تثبت بأن أحد الوالدين مصاب عسكري أو شهيد.
ي. قيد فردي حديث.
ك. 12 دينار رسوم تقديم الطلب ورسوم الفحص الطبي.
ودعت الراغبين بالالتحاق إلى الاطلاع على الكليات والتخصصات والشروط الخاصة بالكليات من خلال زيارة موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي:
