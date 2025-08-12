الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد - رابط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد، عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (ناجح)، وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم الشامل والبرنامج الفني، وبشروط معينة لهذا العام 2025/2026.



وبيّنت القيادة أن تكاليف الدراسة تكون على حساب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبراتب تلميذ مجند وحسب التعليمات طيلة مدة الدراسة.

يُمنح من يقع عليه الاختيار رتبة رقيب لخريجي معهد الأجهزة الطبية، ورتبة عريف لخريجي الدبلوم الشامل، وجندي أول للفنيين.

وأضافت القيادة في البيان أنه سيتم ابتعاث الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للتجسير في الجامعات الأردنية للحصول على درجة البكالوريوس وعلى نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

ودعت الراغبين بالتسجيل لكليات المجتمع العسكرية إلى التقدّم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد mil)، والذي سيتم تفعيله مجانًا اعتبارًا من الساعة (09:00) اليوم الثلاثاء الموافق 12 آب 2025، ولغاية الساعة (18:00) يوم الاثنين الموافق 25 آب 2025، وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

وأشارت إلى طالبي المزيد من المعلومات مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ()، والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد ( href="" mi ).

الشـــــــــروط:

أ. أن يكون أردني الجنسية.

ب. أن يكون من مواليد 1/1/2005 ولغاية 31/12/2007.

جـ. أن يكون لائقًا للخدمة العسكرية من الناحية الصحية.

د. أن لا يقل الطول عن 160 سم وأن يتناسب الوزن مع الطول.

هـ. أن يكون حاصلًا على شهادة الدراسة الثانوية العامة (ناجح)، وأن يكون المعدل حسب التخصصات المبينة في الجدول.

و. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

ز. أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

ح. معادلة الشهادات الخارجية من وزارة التربية والتعليم وحسب الأصول.

ط. أن لا يكون للمتقدمين شقيق / شقيقة على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤتة الجناح العسكري، كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية، كلية الأميرة منى للتمريض، كلية الأمير حسين الجوية، الكلية العسكرية الملكية، معهد الأجهزة الطبية، كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن الطبية المساندة، كليات المجتمع العسكرية، كلية الأمير فيصل الفنية، وفي جميع كليات ومعاهد القوات المسلحة، والبعثات الخارجية).

ي. أن يكون المتقدم لبرنامج الدبلوم أعزب ويبقى كذلك طيلة فترة الدراسة.

ك. كل من يقع عليه الاختيار فيما بعد لبرنامج الدبلوم عليه إحضار الكفالة العدلية المطلوبة.

ل. أن لا يكون له خدمة سابقة بالصبغة العسكرية أو بالصبغة المدنية في القوات المسلحة - الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية.

الوثائق المطلوبة:

أ. نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول، والذي سيتم إرساله برسالة نصية من خلال المركز العسكري للتجنيد للذين يقع عليهم الاختيار للتنافس.

ب. الهوية الشخصية + صورة مصدقة عنها.

جـ. كشف العلامات الأصلي أو صورة مصدقة عنه.

د. معادلة الشهادات الخارجية من وزارة التربية والتعليم وحسب الأصول.

هـ. صورة شخصية حديثة عدد (4) قياس 4×6، خلفية بيضاء.

و. شهادة ولادة أصلية أو صورة مصدقة عنها.

ز. صورة مصدقة عن دفتر العائلة (صفحة الأب)، أو صورة مصدقة عن شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى، مثبت عليها مكان ولادة الأب.

حـ. دفتر خدمة العلم مؤجل تأجيلًا ساري المفعول.

طـ. إحضار قرار التقاعد الأصل أو صورة مصدقة عنه، أو شهادة خطية تثبت بأن أحد الوالدين العسكريين على رأس عمله في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، أو إحضار شهادة خطية تثبت بأن أحد الوالدين مصاب عسكري أو شهيد.

ي. قيد فردي حديث.

ك. 12 دينار رسوم تقديم الطلب ورسوم الفحص الطبي.

ودعت الراغبين بالالتحاق إلى الاطلاع على الكليات والتخصصات والشروط الخاصة بالكليات من خلال زيارة موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: