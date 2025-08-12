403
تطورات الموجة الحارة.. وموعد انحسارها عن المملكة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستمر الموجة الحارة بالتأثير على المملكة خلال الأيام المقبلة، حيث تبقى الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية وشديدة الحرارة في باقي المناطق، مع احتمالية لهطول زخات مطرية اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء، خاصة في جنوب وشرق المملكة، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة ومصحوبة بالرعد أحيانًا.
كما يُتوقَّع أن تشهد بعض المناطق، خاصة البادية، وجود غبار معلّق في الأجواء، مما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.
ومن المتوقع أن تبقى المملكة ضمن تأثير الموجة الحارة خلال الفترة من الثلاثاء وحتى الخميس، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان يوم الثلاثاء ما بين 40 و42 درجة مئوية، وترتفع قليلًا يوم الأربعاء لتكون ما بين 41 و43 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء الحارة يوم الخميس، حيث تسجل درجات الحرارة ما بين 39 و41 درجة مئوية.
ويبدأ تراجع درجات الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من مساء يوم الجمعة، حيث تنخفض العظمى لتتراوح بين 35 و37 درجة مئوية، لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة يوم السبت، مسجلة ما بين 32 و34 درجة مئوية، مع سيادة أجواء صيفية اعتيادية في معظم المناطق.
التحذيرات:
تجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة وقت الذروة.
الحذر من الانزلاق على الطرقات في مناطق الهطول المطري.
احتمال تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة جنوب وشرق المملكة.
تنبيهات الحملة التوعوية #احمِ_نفسك_من_الحر:
عدم ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة.
عدم إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية.
الإكثار من شرب المياه والسوائل.
