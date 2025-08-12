  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تطورات الموجة الحارة.. وموعد انحسارها عن المملكة

2025-08-12 12:05:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستمر الموجة الحارة بالتأثير على المملكة خلال الأيام المقبلة، حيث تبقى الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية وشديدة الحرارة في باقي المناطق، مع احتمالية لهطول زخات مطرية اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء، خاصة في جنوب وشرق المملكة، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة ومصحوبة بالرعد أحيانًا.
كما يُتوقَّع أن تشهد بعض المناطق، خاصة البادية، وجود غبار معلّق في الأجواء، مما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.
ومن المتوقع أن تبقى المملكة ضمن تأثير الموجة الحارة خلال الفترة من الثلاثاء وحتى الخميس، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان يوم الثلاثاء ما بين 40 و42 درجة مئوية، وترتفع قليلًا يوم الأربعاء لتكون ما بين 41 و43 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء الحارة يوم الخميس، حيث تسجل درجات الحرارة ما بين 39 و41 درجة مئوية.
ويبدأ تراجع درجات الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من مساء يوم الجمعة، حيث تنخفض العظمى لتتراوح بين 35 و37 درجة مئوية، لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة يوم السبت، مسجلة ما بين 32 و34 درجة مئوية، مع سيادة أجواء صيفية اعتيادية في معظم المناطق.
التحذيرات:
تجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة وقت الذروة.
الحذر من الانزلاق على الطرقات في مناطق الهطول المطري.
احتمال تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة جنوب وشرق المملكة.
تنبيهات الحملة التوعوية #احمِ_نفسك_من_الحر:
عدم ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة.
عدم إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية.
الإكثار من شرب المياه والسوائل.


