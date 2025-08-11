ضبط المعتدي على طبيبي مركز صباح السالم وإحالته إلى السجن

ضبط المعتدي على طبيبي مركز صباح السالم وإحالته إلى السجن
محمد الجلاهمة
أمرت النيابة العامة بحبس مواطن لمدة 21 يوما في السجن المركزي على ذمة التحقيق في قضية إهانة طبيب وكسر يد آخر بمفك، وذلك في مركز صباح السالم الشمالي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بملاحقة طبيبين بعد انتهاء دوامهما الرسمي بعد منتصف الليل، إثر رفضهما منحه إجازة طبية لانتهاء ساعات العمل، حيث قام بإهانة أحدهما والاعتداء على الآخر في مواقف سيارات المركز مستخدما مفك عجلة مركبة، ما أسفر عن كسر في يد الطبيب المعتدى عليه.
وقد تمكن رجال المباحث، بمتابعة سريعة، من ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارها بحبسه احتياطيا تمهيدا لإحالته إلى محكمة الجنايات.
من جانبها، ثمنت المحامية إيلاف الصالح، بصفتها الوكيل القانوني للجمعية الطبية الكويتية وللمجني عليهما، سرعة استجابة رجال الأمن والمباحث في ضبط الجاني، مؤكدة أنها ستتقدم بادعاء مدني ضده أثناء محاكمته، مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات المقررة قانونا بحقه ليكون عبرة وردعا لكل من يعتدي على الكوادر الطبية أو يعرض سلامتهم للخطر.
