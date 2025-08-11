  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ضبط المعتدي على طبيبي مركز صباح السالم وإحالته إلى السجن

2025-08-11 11:17:28
(MENAFN- Al-Anbaa)

محمد الجلاهمة
أمرت النيابة العامة بحبس مواطن لمدة 21 يوما في السجن المركزي على ذمة التحقيق في قضية إهانة طبيب وكسر يد آخر بمفك، وذلك في مركز صباح السالم الشمالي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بملاحقة طبيبين بعد انتهاء دوامهما الرسمي بعد منتصف الليل، إثر رفضهما منحه إجازة طبية لانتهاء ساعات العمل، حيث قام بإهانة أحدهما والاعتداء على الآخر في مواقف سيارات المركز مستخدما مفك عجلة مركبة، ما أسفر عن كسر في يد الطبيب المعتدى عليه.
وقد تمكن رجال المباحث، بمتابعة سريعة، من ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارها بحبسه احتياطيا تمهيدا لإحالته إلى محكمة الجنايات.
من جانبها، ثمنت المحامية إيلاف الصالح، بصفتها الوكيل القانوني للجمعية الطبية الكويتية وللمجني عليهما، سرعة استجابة رجال الأمن والمباحث في ضبط الجاني، مؤكدة أنها ستتقدم بادعاء مدني ضده أثناء محاكمته، مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات المقررة قانونا بحقه ليكون عبرة وردعا لكل من يعتدي على الكوادر الطبية أو يعرض سلامتهم للخطر.

