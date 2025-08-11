  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الحكومة اليمنية تحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية

2025-08-11 11:14:08
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 11 - 8 (كونا) -- حظر مجلس الوزراء اليمني اليوم الاثنين استخدام العملات الأجنبية بديلا عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل اليمن.
ويأتي هذا الحظر ضمن إجراءات لدعم الريال اليمني الذي سجل مؤخرا تراجعا تاريخيا أوشك على ملامسة ثلاثة آلاف ريال مقابل الدولار.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الحكومة اليمنية الزمت التعامل بالريال اليمني في جميع عمليات البيع والشراء والخدمات والتعاقدات المالية بالمناطق والمحافظات الخاضعة لها وحظر الدفع بعملات أجنبية في المعاملات التي لا تستدعي ذلك مثل الرسوم الدراسية والعلاجية وإيجارات العقارات وتذاكر السفر.
ودعت الحكومة وزارات التجارة والداخلية والعدل ومحافظي المحافظات الى اتخاذ إجراءات رقابية لمتابعة التنفيذ وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المعنية وفقا للقانون ورفع تقارير دورية بمستوى التنفيذ.
وشهد الريال اليمني تحسنا ملحوظا في الأيام الماضية مستعيدا نحو 50 بالمئة من قيمته مدفوعا بحزمة إجراءات اتخذها البنك المركزي اليمني وإيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة وإعداد آلية للواردات وذلك بعد سنوات من التراجع أمام العملات الأجنبية خاصة الريال السعودي والدولار الأمريكي اللذين سادا في المعاملات التجارية والعقارية والخدمية مع غياب استقرار العملة الوطنية.(النهاية)

