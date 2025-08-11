الحكومة اليمنية تحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الحكومة اليمنية تحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 11 - 8 (كونا) -- حظر مجلس الوزراء اليمني اليوم الاثنين استخدام العملات الأجنبية بديلا عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل اليمن.
ويأتي هذا الحظر ضمن إجراءات لدعم الريال اليمني الذي سجل مؤخرا تراجعا تاريخيا أوشك على ملامسة ثلاثة آلاف ريال مقابل الدولار.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الحكومة اليمنية الزمت التعامل بالريال اليمني في جميع عمليات البيع والشراء والخدمات والتعاقدات المالية بالمناطق والمحافظات الخاضعة لها وحظر الدفع بعملات أجنبية في المعاملات التي لا تستدعي ذلك مثل الرسوم الدراسية والعلاجية وإيجارات العقارات وتذاكر السفر.
ودعت الحكومة وزارات التجارة والداخلية والعدل ومحافظي المحافظات الى اتخاذ إجراءات رقابية لمتابعة التنفيذ وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المعنية وفقا للقانون ورفع تقارير دورية بمستوى التنفيذ.
وشهد الريال اليمني تحسنا ملحوظا في الأيام الماضية مستعيدا نحو 50 بالمئة من قيمته مدفوعا بحزمة إجراءات اتخذها البنك المركزي اليمني وإيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة وإعداد آلية للواردات وذلك بعد سنوات من التراجع أمام العملات الأجنبية خاصة الريال السعودي والدولار الأمريكي اللذين سادا في المعاملات التجارية والعقارية والخدمية مع غياب استقرار العملة الوطنية.(النهاية)
س ن ص / س ع م
ويأتي هذا الحظر ضمن إجراءات لدعم الريال اليمني الذي سجل مؤخرا تراجعا تاريخيا أوشك على ملامسة ثلاثة آلاف ريال مقابل الدولار.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الحكومة اليمنية الزمت التعامل بالريال اليمني في جميع عمليات البيع والشراء والخدمات والتعاقدات المالية بالمناطق والمحافظات الخاضعة لها وحظر الدفع بعملات أجنبية في المعاملات التي لا تستدعي ذلك مثل الرسوم الدراسية والعلاجية وإيجارات العقارات وتذاكر السفر.
ودعت الحكومة وزارات التجارة والداخلية والعدل ومحافظي المحافظات الى اتخاذ إجراءات رقابية لمتابعة التنفيذ وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المعنية وفقا للقانون ورفع تقارير دورية بمستوى التنفيذ.
وشهد الريال اليمني تحسنا ملحوظا في الأيام الماضية مستعيدا نحو 50 بالمئة من قيمته مدفوعا بحزمة إجراءات اتخذها البنك المركزي اليمني وإيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة وإعداد آلية للواردات وذلك بعد سنوات من التراجع أمام العملات الأجنبية خاصة الريال السعودي والدولار الأمريكي اللذين سادا في المعاملات التجارية والعقارية والخدمية مع غياب استقرار العملة الوطنية.(النهاية)
س ن ص / س ع م
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن مقتل "بيليه فلسطين"
4700 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم
إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها
ماكرون: الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة كارثة غير مسبوقة بخطورتها
مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الحكومة - أسماء
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم