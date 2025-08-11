  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى إنشاء آلية أممية مخصصة للأمن البحري

الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى إنشاء آلية أممية مخصصة للأمن البحري

2025-08-11 11:14:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 11 - 8 (كونا) -- دعت الجزائر اليوم الاثنين إلى إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة مخصصة للأمن البحري مؤكدة على "دعم البلدان النامية من أجل تعزيز قدراتها القانونية والمؤسساتية المرتبطة بهذا المجال".
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن ممثل الجزائر الدائم في الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع أكد خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك خصص للأمن البحري أن "الوقت قد حان للتفكير في إنشاء آلية أممية مخصصة للأمن البحري".
وأوضح بن جامع أن "مثل هذه الآلية ستسهم في تنسيق التدخلات السريعة وتسهيل تبادل المعلومات وتحسين التعاون بين جميع الفاعلين المعنيين وينبغي أن يتم ذلك بالتعاون الوثيق مع الفاعلين الاقليميين".
وأشار إلى أن "الجزائر كونها بلد يتوفر على ساحل متوسطي طويل جد متمسكة بالاستقرار الاقليمي والعالمي وأنها تدعم بقوة جميع الجهود الرامية إلى حماية أكبر للفضاءات البحرية من النشاطات غير القانونية التي تهدد أمن واقتصاد وسيادة البلدان الساحلية".
وأضاف "إننا على قناعة تامة بأن الأطر الإقليمية الموجودة على غرار الاستراتيجية البحرية المدمجة لإفريقيا في آفاق 2050 للاتحاد الافريقي توفر قاعدة متينة" مشيرا إلى "ولتكون فعالة بشكل أكبر يجب أن تتعزز هذه الآليات من خلال تمويلات هامة وتعزيز القدرات وتعاون وثيق بين مصالح البحرية وحراس السواحل الاقليميين".
واعتبر بن جامع أن "التنسيق الجيد على أرض الميدان أمر أساسي لمكافحة التهديدات المشتركة مثل القرصنة وتهريب السلاح والمخدرات والصيد غير القانوني وتهريب المهاجرين" مشيرا إلى أن "تحسين الامن البحري يتطلب ايضا "تعاونا أمثل".
وأكد أن ذلك "يتضمن إجراء تمارين بحرية مشتركة وتفعيل وسائل مراقبة متبادلة" مشيرا إلى أن "بلاده ترى أن التكنولوجيات الجديدة تتوفر على إمكانيات كبيرة لاسيما المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة من أجل تحسين الكشف المبكر وتعزيز التدخلات في الوقت المناسب في مواجهة النشاطات البحرية المشبوهة".
وفيما يخص القرصنة قال بن جامع إنه "يجب علينا أن نضع في عين الاعتبار أن الأمن في البحر يبدأ غالبا في البر ومن الضروري معالجة الأسباب العميقة مثل الفقر والنزاعات وضعف الحوكمة" مشددا على أن "كل استراتيجية دائمة للأمن البحري يجب أن ترافق بجهود في مجال التنمية من أجل تعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على التكيف".
وجدد تأكيد الجزائر على دعمها القوي لمنظومة أمن بحري شاملة وتعاونية ومتجهة نحو المستقبل مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع جميع البلدان الأعضاء "من أجل ضمان أمن بحارنا وتعزيز شراكاتنا على أساس مبدأ التضامن وحماية ثرواتنا المحيطية للأجيال القادمة". (النهاية)

م ر / م م ج


MENAFN11082025000071011013ID1109915104

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث