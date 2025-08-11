الإمارات تتضامن مع لبنان وتعزي بضحايا انفجار معسكر صور

403
الإمارات تتضامن مع لبنان وتعزي بضحايا انفجار معسكر صور
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 11 - 8 (كونا) -- أعربت دولة الإمارات اليوم الاثنين عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية اللبنانية في ضحايا الانفجار الذي وقع داخل منشأة تابعة للجيش في قضاء صور جنوبي لبنان أثناء أداء العسكريين لمهامهم ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد منهم.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم ولحكومة لبنان وشعبها الشقيق وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. (النهاية)
س خ م / ح م ف
