  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الإمارات تتضامن مع لبنان وتعزي بضحايا انفجار معسكر صور

الإمارات تتضامن مع لبنان وتعزي بضحايا انفجار معسكر صور

2025-08-11 11:14:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 11 - 8 (كونا) -- أعربت دولة الإمارات اليوم الاثنين عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية اللبنانية في ضحايا الانفجار الذي وقع داخل منشأة تابعة للجيش في قضاء صور جنوبي لبنان أثناء أداء العسكريين لمهامهم ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد منهم.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم ولحكومة لبنان وشعبها الشقيق وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. (النهاية)

س خ م / ح م ف


MENAFN11082025000071011013ID1109915103

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث