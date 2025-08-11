رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن قلقه البالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في قطاع غزة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن قلقه البالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في قطاع غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 11 - 8 (كونا) –- أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين عن قلقه البالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في قطاع غزة وذلك بعد مقتل خمسة صحفيين في غارة جوية إسرائيلية.
وقال المتحدث باسم ستارمر في تصريح للصحفيين "نشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في غزة".
وشدد على أن الصحفيين الذين يغطون النزاعات "يتمتعون بالحماية بمقتضى القانون الإنساني الدولي ويتعين أن يتمكنوا من تغطية الأحداث باستقلالية ودون خوف ويتعين على إسرائيل ضمان قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان".
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد أعلن في وقت سابق اليوم استشهاد خمسة صحفيين في قصف للاحتلال أمس الأحد استهدف خيمتهم في مدينة غزة ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال على القطاع إلى 237 صحفيا. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
وقال المتحدث باسم ستارمر في تصريح للصحفيين "نشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في غزة".
وشدد على أن الصحفيين الذين يغطون النزاعات "يتمتعون بالحماية بمقتضى القانون الإنساني الدولي ويتعين أن يتمكنوا من تغطية الأحداث باستقلالية ودون خوف ويتعين على إسرائيل ضمان قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان".
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد أعلن في وقت سابق اليوم استشهاد خمسة صحفيين في قصف للاحتلال أمس الأحد استهدف خيمتهم في مدينة غزة ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال على القطاع إلى 237 صحفيا. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن مقتل "بيليه فلسطين"
4700 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم
إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها
ماكرون: الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة كارثة غير مسبوقة بخطورتها
مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الحكومة - أسماء
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم