رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن قلقه البالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في قطاع غزة

2025-08-11 11:14:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 11 - 8 (كونا) –- أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين عن قلقه البالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في قطاع غزة وذلك بعد مقتل خمسة صحفيين في غارة جوية إسرائيلية.
وقال المتحدث باسم ستارمر في تصريح للصحفيين "نشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في غزة".
وشدد على أن الصحفيين الذين يغطون النزاعات "يتمتعون بالحماية بمقتضى القانون الإنساني الدولي ويتعين أن يتمكنوا من تغطية الأحداث باستقلالية ودون خوف ويتعين على إسرائيل ضمان قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان".
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد أعلن في وقت سابق اليوم استشهاد خمسة صحفيين في قصف للاحتلال أمس الأحد استهدف خيمتهم في مدينة غزة ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال على القطاع إلى 237 صحفيا. (النهاية)

