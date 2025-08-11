اختتام فعاليات المؤتمر الكشفي العربي ال24 للمرشدات في الجزائر

403
اختتام فعاليات المؤتمر الكشفي العربي ال24 للمرشدات في الجزائر
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 11 - 8 (كونا) -- اختتمت مساء اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الكشفي العربي ال24 للمرشدات بالتأكيد على ضرورة تطوير العمل الكشفي وتكييف التربية الكشفية مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبدالرحمن حمزاوي في تصريح بختام المؤتمر أن اللقاء شكل فرصة للمشاركات من مختلف الدول العربية للحوار والنقاش حول تطوير العمل الكشفي وتكييف التربية الكشفية مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأشار حمزاوي إلى أن الجزائر حازت على عضوية اللجنة الاقليمية العربية للمرشدات وهو ما يعزز تواجد الكشافة الإسلامية الجزائرية في مختلف الهيئات الكشفية عربيا إقليميا ودوليا.
وأشار الى أنه من بين التوصيات التي انبثقت عن هذا المؤتمر الدعوة إلى "ضرورة التمكين للشابات في مختلف الهياكل الكشفية وضمن مؤسسات المجتمع المدني وكل المؤسسات العامة".
كما لفت إلى أن "المشاركات في هذا اللقاء العربي أبرزن مجهودات الجزائر في تعزيز تواجد المرأة ومكانة الشباب في مختلف المؤسسات والهيئات عبر سن جملة من النصوص القانونية".
وافتتحت فعاليات المؤتمر الكشفي العربي ال24 للمرشدات أول أمس السبت وهو يمثل فرصة للتواصل والحوار حول الارتقاء بالحركة الكشفية في أوساط الشابات والفتيات. (النهاية)
