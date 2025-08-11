  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اختتام فعاليات المؤتمر الكشفي العربي ال24 للمرشدات في الجزائر

2025-08-11 11:14:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 11 - 8 (كونا) -- اختتمت مساء اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الكشفي العربي ال24 للمرشدات بالتأكيد على ضرورة تطوير العمل الكشفي وتكييف التربية الكشفية مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبدالرحمن حمزاوي في تصريح بختام المؤتمر أن اللقاء شكل فرصة للمشاركات من مختلف الدول العربية للحوار والنقاش حول تطوير العمل الكشفي وتكييف التربية الكشفية مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأشار حمزاوي إلى أن الجزائر حازت على عضوية اللجنة الاقليمية العربية للمرشدات وهو ما يعزز تواجد الكشافة الإسلامية الجزائرية في مختلف الهيئات الكشفية عربيا إقليميا ودوليا.
وأشار الى أنه من بين التوصيات التي انبثقت عن هذا المؤتمر الدعوة إلى "ضرورة التمكين للشابات في مختلف الهياكل الكشفية وضمن مؤسسات المجتمع المدني وكل المؤسسات العامة".
كما لفت إلى أن "المشاركات في هذا اللقاء العربي أبرزن مجهودات الجزائر في تعزيز تواجد المرأة ومكانة الشباب في مختلف المؤسسات والهيئات عبر سن جملة من النصوص القانونية".
وافتتحت فعاليات المؤتمر الكشفي العربي ال24 للمرشدات أول أمس السبت وهو يمثل فرصة للتواصل والحوار حول الارتقاء بالحركة الكشفية في أوساط الشابات والفتيات. (النهاية)

MENAFN11082025000071011013ID1109915101

