  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مسؤول أممي: أمن القطاع البحري أمر أساسي للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة

مسؤول أممي: أمن القطاع البحري أمر أساسي للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة

2025-08-11 11:14:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 8 (كونا) -- اعتبر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز اليوم الاثنين أن سلامة وأمن القطاع البحري أمر أساسي للاستقرار الاقتصادي والتنمية البحرية المستدامة مشيرا إلى التحديات التي تواجه الملاحة الدولية وتنتهك القانون الدولي وحرية الملاحة.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي تحت عنوان "الأمن البحري: الوقاية والابتكار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة" استمع خلالها المجلس أيضا إلى كلمة ألقاها الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) فالديسي أوركيزا.
وقال دومينغيز إن قطاع الشحن البحري يتسم بالمرونة في مواجهة التوترات الجيو-سياسية وجائحة (كوفيد 19) منبها إلى أن "هذه المرونة لا يجب أن تنسينا التهديدات المستمرة التي تواجه القطاع".
وأوضح أن التهديدات الأمنية تتجاوز القرصنة لتشمل الهجمات غير المشروعة على الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر بالإضافة إلى تحديات أخرى مثل الهجمات السيبرانية والاتجار بالمخدرات والأنشطة الاحتيالية التي تهدد بتقويض الأنظمة الدولية المعمول بها لضمان سلامة وأمن السفن.
وسلط المسؤول الأممي الضوء على الأرقام المقلقة حيث تم الإبلاغ عما يقارب 150 حادثة قرصنة وسطو مسلح في عام 2024 تركزت بشكل خاص في مضيقي ملقا وسنغافورة والمحيط الهندي وغرب أفريقيا ما يعرض حياة البحارة وسلامة التجارة العالمية للخطر.
ولفت إلى أن الشحن البحري نقل أكثر من 3ر12 مليار طن من البضائع في عام 2024 بفضل جهود 9ر1 مليون بحار ما يجعله محركا حيويا للاقتصاد العالمي.
وأعرب دومينغيز عن امتنانه لمجلس الأمن الدولي على إدراكه لخطورة الوضع مشيدا بقراراته التي تدعو إلى الإيقاف الفوري للهجمات على الشحن الدولي وتؤكد على أهمية البحارة والأمن البحري لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
ورأى أن الاستجابة الجماعية يجب أن ترتكز على "الوقاية واليقظة المستمرة والابتكار والتعاون الإقليمي والدولي المعزز" مؤكدا أن الأمن البحري مسؤولية مشتركة وأن سلامة الملاحة وحياة البحارة تعتمد على الالتزامات الجماعية لكافة الأطراف.
واختتم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كلمته بالتشديد على أن سلامة القطاع البحري وحماية البيئة يسيران جنبا إلى جنب داعيا إلى دعم الدول في تعزيز قدراتها على الاستجابة لحوادث التلوث البحري.
من جانبه قال أوركيزا إن "الإنتربول هو المكان الذي تتحول فيه الالتزامات متعددة الأطراف إلى واقع عملي ما يساعد الدول الأعضاء على تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة تهديدات الجريمة البحرية".
وأفاد أوركيزا بأن قاعدة بيانات المنظمة حول الأمن البحري تجمع معلومات استخباراتية في الوقت الفعلي حول الحوادث والسفن والشبكات الإجرامية التي تشاركها الدول مع منظمته.
ولفت إلى أن (إنتربول) تنسق عمليات متعددة الأطراف - برا وبحرا - وتوفر تحليلا استخباراتيا للمعلومات المشتركة في الوقت الفعلي وتجمع وكالات إنفاذ القانون من مختلف الولايات القضائية وبالتالي تعزز التعاون وتبني الثقة وتحقق النتائج.
وأكد الأمين العام ل(إنتربول) أنه "من خلال برنامجنا للأمن البحري نساعد الدول على تعزيز الأمن والتنسيق في الممرات المائية الحيوية بالتعاون مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين مثل المنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة". (النهاية)

ع س ت / ر ج


MENAFN11082025000071011013ID1109915100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث