أمين الأمم المتحدة يدين مقتل صحفيين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي في غزة

أمين الأمم المتحدة يدين مقتل صحفيين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي في غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 8 (كونا) -- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين عن إدانته لمقتل ستة صحفيين فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي بمدينة غزة داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه بهذا الشأن.
وقال غوتيريش في بيان إن "صحفيين يعملون مع قناة الجزيرة في غزة وقعوا ضحية مرة أخرى للصراع أمس" منبها إلى أن عمليات القتل الأخيرة هذه تبرز المخاطر الجسيمة التي يواصل الصحفيون مواجهتها أثناء تغطية هذا الصراع المستمر.
وشدد الأمين العام على ضرورة احترام الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وحمايتهم والسماح لهم بالقيام بعملهم بحرية من دون خوف أو مضايقات.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد أعلن في وقت سابق من اليوم استشهاد ستة صحفيين في قصف للاحتلال استهدف خيمتهم في مدينة غزة ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على القطاع إلى 237 صحفيا. (النهاية)
