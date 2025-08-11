  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أمين الأمم المتحدة يدين مقتل صحفيين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي في غزة

2025-08-11 11:14:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 8 (كونا) -- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين عن إدانته لمقتل ستة صحفيين فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي بمدينة غزة داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه بهذا الشأن.
وقال غوتيريش في بيان إن "صحفيين يعملون مع قناة الجزيرة في غزة وقعوا ضحية مرة أخرى للصراع أمس" منبها إلى أن عمليات القتل الأخيرة هذه تبرز المخاطر الجسيمة التي يواصل الصحفيون مواجهتها أثناء تغطية هذا الصراع المستمر.
وشدد الأمين العام على ضرورة احترام الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وحمايتهم والسماح لهم بالقيام بعملهم بحرية من دون خوف أو مضايقات.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد أعلن في وقت سابق من اليوم استشهاد ستة صحفيين في قصف للاحتلال استهدف خيمتهم في مدينة غزة ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على القطاع إلى 237 صحفيا. (النهاية)

ع س ت / ر ج


MENAFN11082025000071011013ID1109915099

